Giocatore cerca di vendere una PS4 Pro a GameStop USA e scopre che deve essere lui a pagare il negozio

L'usato per alcuni è un modo per ottenere i videogiochi di cui hanno bisogno a prezzo vantaggioso, ma non sempre si risparmia quanto si vorrebbe. In un caso, addirittura, un giocatore ha cercato di vendere la propria PS4 Pro a GameStop USA e ha scoperto che non solo non avrebbe risparmiato alcunché, ma anzi lui avrebbe dovuto dare dei soldi al negozio.

Il racconto del consumatore di GameStop

L'utente - tale SolmisateSol - ha spiegato che voleva vendere la propria PS4 Pro a GameStop USA per guadagnare qualche decina di dollari. Al tempo stesso, però, non voleva includere nella vendita il controller DualShock 4 - che usava ancora - così come il cavo HDMI. Non aveva nemmeno il cavo USB per la ricarica del controller.

Una PS4 Pro con il proprio controller

La conseguenza è stata che tutte queste mancanze hanno causato una riduzione del prezzo di vendita della console, fino al punto di andare in negativo. Il tutto, sommato al fatto che non è un membro del servizio "pro" di GameStop USA, faceva sì che il giocatore non solo non avrebbe ottenuto dei soldi, ma anzi avrebbe dovuto dare alla compagnia circa 5 dollari per la vendita. In pratica avrebbe regalato l'hardware e anche dovuto pagare.

Ha provato a vedere se poteva guadagnare qualcosa vendendo Xbox One, ma in tal caso avrebbe dovuto pagare a GameStop 20 dollari per prendersi la console.

Non crediamo di dover precisare che l'utente non ha venduto le console. Spiega anche che il dipendente è stato molto gentile ed era per primo sorpreso dalla cosa. Nondimeno questa era la situazione. Certo, le vecchie console oramai valgono pochissimo, ma chiaramente chiedere al consumatore dei soldi è un po' troppo.

Precisiamo inoltre che questa è la situazione di GameStop USA: in Italia la cosa potrebbe essere molto diversa. Di certo la catena americana non è messa benissimo, visto che vuole vendere la divisione francese e canadese.