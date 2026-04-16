Le prenotazioni di Beast of Reincarnation si apriranno oggi?

Infine i bonus legati ai preorder , che consistono nella Brown Shiba Skin per Koo e in 30.000 Amber, che come detto sarà la valuta di gioco.

Per quanto concerne i contenuti della Deluxe Edition , stando alle informazioni di billbil-kun saranno i seguenti:

La fonte sostiene che il gioco sarà disponibile in due differenti edizioni , Standard Edition (59,99 dollari) e Deluxe Edition (69,99 dollari), e che quest'ultima sarà appannaggio esclusivo della versione PS5: gli utenti Xbox potranno acquistare unicamente la standard.

Un titolo piuttosto atteso

Billbil-kun sostiene che la data di uscita di Beast of Reincarnation non sia cambiata, dunque il gioco è atteso per il prossimo 4 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S e non c'è dubbio che molta gente stia aspettando questo giorno con una certa trepidazione.

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Il nuovo progetto firmato Game Freak sembra infatti davvero molto interessante, sia per l'ambientazione e i risvolti narrativi che per il gameplay, che tuttavia non sarà quello di un soulslike, come qualcuno aveva immaginato.