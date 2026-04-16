Secondo quanto riportato dal noto leaker billbil-kun, le prenotazioni di Beast of Reincarnation si apriranno oggi, o almeno dovrebbero. Immaginiamo dunque che verrà pubblicato un nuovo trailer per annunciare la partenza dei preorder.
La fonte sostiene che il gioco sarà disponibile in due differenti edizioni, Standard Edition (59,99 dollari) e Deluxe Edition (69,99 dollari), e che quest'ultima sarà appannaggio esclusivo della versione PS5: gli utenti Xbox potranno acquistare unicamente la standard.
Per quanto concerne i contenuti della Deluxe Edition, stando alle informazioni di billbil-kun saranno i seguenti:
- Black & Brown Shiba Skin per Koo
- "Oni's Hat" per Emma
- Spada "Big Dipper" per Emma
- 100.000 Amber (valuta in-game)
- Un certo numero di piantine di ortaggi
Infine i bonus legati ai preorder, che consistono nella Brown Shiba Skin per Koo e in 30.000 Amber, che come detto sarà la valuta di gioco.
Un titolo piuttosto atteso
Billbil-kun sostiene che la data di uscita di Beast of Reincarnation non sia cambiata, dunque il gioco è atteso per il prossimo 4 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S e non c'è dubbio che molta gente stia aspettando questo giorno con una certa trepidazione.
Il nuovo progetto firmato Game Freak sembra infatti davvero molto interessante, sia per l'ambientazione e i risvolti narrativi che per il gameplay, che tuttavia non sarà quello di un soulslike, come qualcuno aveva immaginato.