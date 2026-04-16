Il prossimo Honor potrebbe avere una batteria impressionante da ben 11.000 mAh

Sempre più smartphone stanno adottando batterie dalle capacità impressionanti: in prima linea c'è Honor, con il suo Power 2 - di cui vi abbiamo già parlato - affiancato anche dalla nuova serie Honor Win. A quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni, Honor ha intenzione di raggiungere un altro traguardo: si parla infatti di un nuovo smartphone con una capacità di ben 11.000 mAh. Come sempre, però, vi suggeriamo di prendere queste informazioni con la dovuta cautela, dato che non sono ufficiali. Inoltre, non è stato menzionato il nome del nuovo dispositivo né sono stati riportati ulteriori dettagli.
Batterie sempre più potenti
A riportare le informazioni è il noto leaker Digital Chat Station, secondo cui Honor avrebbe avviato la produzione di prova di una nuova batteria con una capacità nominale di 10.690 mAh e una capacità tipica di 11.000 mAh. Come già anticipato, non è stato fatto il nome dello smartphone che accoglierà questa batteria, ma probabilmente si tratterà del futuro Power 3.
Ricordiamo che il Power 2 ha una batteria da 10.080 mAh con ricarica via cavo da 80 W. Per ora le informazioni sono ancora piuttosto limitate, ma si tratterebbe di un ulteriore traguardo capace di abbattere ogni confine in termini di autonomia, con batterie sempre più potenti.
Le possibili caratteristiche
Se il Power 3 dovesse avere specifiche simili al modello precedente, potremmo aspettarci un display OLED LTPS da 6,79 pollici con risoluzione 1,5K e luminosità di picco di 8.000 nit, oltre alla regolazione della luminosità PWM a 3.840 Hz per non affaticare gli occhi. Il Power 2 è inoltre alimentato dal chip MediaTek Dimensity 8500 Elite con RAM LPDDR5x e memoria UFS 4.1, ma non sappiamo se il prossimo modello introdurrà eventuali novità.
Il comparto fotografico si basa invece su un sensore principale da 50 MP con OIS e un obiettivo ultragrandangolare da 5 MP, mentre la fotocamera frontale è da 16 MP. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli in merito.