Il prossimo Honor potrebbe avere una batteria impressionante da ben 11.000 mAh

Stando alle ultime indiscrezioni, Honor avrebbe avviato la produzione di prova di una nuova batteria con una capacità tipica di 11.000 mAh. Potrebbe trattarsi del prossimo Power 3.

Sempre più smartphone stanno adottando batterie dalle capacità impressionanti: in prima linea c'è Honor, con il suo Power 2 - di cui vi abbiamo già parlato - affiancato anche dalla nuova serie Honor Win. A quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni, Honor ha intenzione di raggiungere un altro traguardo: si parla infatti di un nuovo smartphone con una capacità di ben 11.000 mAh. Come sempre, però, vi suggeriamo di prendere queste informazioni con la dovuta cautela, dato che non sono ufficiali. Inoltre, non è stato menzionato il nome del nuovo dispositivo né sono stati riportati ulteriori dettagli.

Batterie sempre più potenti A riportare le informazioni è il noto leaker Digital Chat Station, secondo cui Honor avrebbe avviato la produzione di prova di una nuova batteria con una capacità nominale di 10.690 mAh e una capacità tipica di 11.000 mAh. Come già anticipato, non è stato fatto il nome dello smartphone che accoglierà questa batteria, ma probabilmente si tratterà del futuro Power 3. Le indiscrezioni Ricordiamo che il Power 2 ha una batteria da 10.080 mAh con ricarica via cavo da 80 W. Per ora le informazioni sono ancora piuttosto limitate, ma si tratterebbe di un ulteriore traguardo capace di abbattere ogni confine in termini di autonomia, con batterie sempre più potenti.