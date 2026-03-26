Sei alla ricerca di un nuovo case? L'H7 Flow di NZXT è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo ad un ottimo prezzo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul case NZXT: l'offerta prevede uno sconto attivo del 53% per un costo totale e finale d'acquisto di 66,40€. Acquista il case direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: NZXT H7 Flow è un case mid-tower che, grazie al supporto per tre ventole da 120 mm montate nella parte inferiore, consente un raffreddamento diretto della GPU , migliorando la stabilità anche durante le sessioni più intense. Queste tre ventole assicurano un flusso d'aria immediato ed efficace.

Ulteriori dettagli sul case

I pannelli in mesh ad alte prestazioni sono progettati per massimizzare il passaggio dell'aria sia in entrata che in uscita, contribuendo al tempo stesso a filtrare la polvere e mantenere puliti i componenti interni.

Il supporto per radiatori di grandi dimensioni rende l'H7 Flow estremamente versatile: è possibile installare radiatori fino a 420 mm nella parte frontale e fino a 360 mm nella parte superiore, offrendo un potenziale di raffreddamento avanzato anche per sistemi ad alte prestazioni.

Infine, la gestione dei cavi è semplice e intuitiva grazie ai canali ampi, ai ganci integrati e alle cinghie incluse. Si tratta, dunque, di un case ideale per configurazioni da gaming e workstation moderne.