Sei alla ricerca di un nuovo case? L'H7 Flow di NZXT è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo ad un ottimo prezzo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul case NZXT: l'offerta prevede uno sconto attivo del 53% per un costo totale e finale d'acquisto di 66,40€. Acquista il case direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: NZXT H7 Flow è un case mid-tower che, grazie al supporto per tre ventole da 120 mm montate nella parte inferiore, consente un raffreddamento diretto della GPU, migliorando la stabilità anche durante le sessioni più intense. Queste tre ventole assicurano un flusso d'aria immediato ed efficace.
Ulteriori dettagli sul case
I pannelli in mesh ad alte prestazioni sono progettati per massimizzare il passaggio dell'aria sia in entrata che in uscita, contribuendo al tempo stesso a filtrare la polvere e mantenere puliti i componenti interni.
Il supporto per radiatori di grandi dimensioni rende l'H7 Flow estremamente versatile: è possibile installare radiatori fino a 420 mm nella parte frontale e fino a 360 mm nella parte superiore, offrendo un potenziale di raffreddamento avanzato anche per sistemi ad alte prestazioni.
Infine, la gestione dei cavi è semplice e intuitiva grazie ai canali ampi, ai ganci integrati e alle cinghie incluse. Si tratta, dunque, di un case ideale per configurazioni da gaming e workstation moderne.