LEGO Horizon Adventures per PS5 costa pochissimo: è la rivisitazione in chiave LEGO dell'avventura di Aloy

Se hai amato le avventure di Aloy in Horizon Zero Dawn o sei un appassionato dell'universo LEGO, il gioco LEGO Horizon Adventures per PS5 è su Amazon a soli 19,99 € rispetto al prezzo consigliato di 40,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 51%. Si tratta praticamente del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Aloy in mattoncini, tra stile e umorismo

L'universo di Horizon si trasforma in chiave LEGO, con una nuova veste colorata e molto più divertente. Anche i nemici, nonché le ambientazioni e diversi dettagli, sono un mix di mattoncini, colpi di scena e puro umorismo. Alcune meccaniche principali restano intatte, come il combattimento contro le macchine colossali, ma nel complesso il gioco è ancora più divertente. Inoltre, è possibile giocare sia da soli che in compagnia di amici, grazie alla modalità co-op online o locale (è necessario l'abbonamento PS Plus per il multiplayer).

LEGO Horizon Adventures

In questo caso potrai anche costruire il tuo villaggio, personalizzandolo a tuo piacimento. Nel complesso, è un titolo in perfetto stile LEGO, con combattimenti coinvolgenti e una grafica davvero spettacolare. Tuttavia, è piuttosto breve e la struttura è molto lineare. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.