YouTube Music lancia le playlist create dall’IA per Premium su iOS e Android

Playlist su misura partendo da un prompt

La nuova funzione è accessibile dalla sezione Libreria dell'app: basta creare una nuova playlist e scegliere l'opzione dedicata all'IA. A quel punto l'utente può indicare il tipo di musica desiderata, per genere, atmosfera o contesto, lasciando al sistema il compito di costruire una playlist coerente. L'obiettivo è ridurre al minimo il tempo necessario per trovare o assemblare nuova musica, favorendo un approccio più istintivo e creativo all'ascolto.

YouTube non è nuova a questo tipo di sperimentazioni: già in passato aveva testato sistemi di creazione automatica di stazioni radio personalizzate. Con questa novità, però, l'esperienza diventa più esplicita e orientata al controllo diretto da parte dell'utente, che non deve più affidarsi solo agli algoritmi di raccomandazione passiva.