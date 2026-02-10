Honor potrebbe essere al lavoro su un nuovo tablet che monterebbe, sotto la scocca, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5

Honor potrebbe essere al lavoro su un nuovo tablet di fascia medio-alta destinato a offrire prestazioni di livello premium. A rivelarlo è il noto leaker Digital Chat Station, considerato una fonte generalmente affidabile, che ha condiviso su Weibo alcuni dettagli preliminari su un dispositivo ancora non annunciato ufficialmente.

Le possibili varianti del nuovo tablet Honor

Il dispositivo dovrebbe inoltre arrivare in due varianti di colore e supportare accessori premium come una tastiera con rivestimento in pelle e una penna stilo, suggerendo un chiaro orientamento verso l'uso professionale e creativo. Al momento non è stato rivelato il nome commerciale né una possibile finestra di lancio, ma molti indizi fanno pensare che si tratti del successore di Honor MagicPad 3.

Quest'ultimo rappresenta attualmente uno dei tablet di punta dell'azienda. Il possibile passaggio allo Snapdragon 8 Elite Gen 5 segnerebbe quindi un salto prestazionale importante rispetto alla generazione precedente, consolidando l'ambizione di Honor di competere con i tablet Android di fascia più alta.