Honor potrebbe essere al lavoro su un nuovo tablet che monterebbe, sotto la scocca, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5

Honor potrebbe essere al lavoro su un nuovo tablet di fascia medio-alta destinato a offrire prestazioni di livello premium. A rivelarlo è il noto leaker Digital Chat Station, considerato una fonte generalmente affidabile, che ha condiviso su Weibo alcuni dettagli preliminari su un dispositivo ancora non annunciato ufficialmente.
Il tablet, attualmente identificato con il nome in codice Yongle, sarebbe equipaggiato con il potente Snapdragon 8 Elite Gen 5, uno dei SoC più avanzati pensati per dispositivi mobile di nuova generazione. Secondo le indiscrezioni, il nuovo tablet Honor dovrebbe affiancare al chip Qualcomm anche memorie LPDDR5X.
Le possibili varianti del nuovo tablet Honor
Il dispositivo dovrebbe inoltre arrivare in due varianti di colore e supportare accessori premium come una tastiera con rivestimento in pelle e una penna stilo, suggerendo un chiaro orientamento verso l'uso professionale e creativo. Al momento non è stato rivelato il nome commerciale né una possibile finestra di lancio, ma molti indizi fanno pensare che si tratti del successore di Honor MagicPad 3.
Quest'ultimo rappresenta attualmente uno dei tablet di punta dell'azienda. Il possibile passaggio allo Snapdragon 8 Elite Gen 5 segnerebbe quindi un salto prestazionale importante rispetto alla generazione precedente, consolidando l'ambizione di Honor di competere con i tablet Android di fascia più alta.
Ulteriori dettagli emersi dal leak sul nuovo tablet Honor
Un altro elemento interessante emerso dal commento di Digital Chat Station riguarda la strategia più ampia di Honor. Il leaker sostiene infatti che l'azienda abbia messo temporaneamente in pausa lo sviluppo dei tablet di dimensioni ridotte a partire da dicembre dello scorso anno.
La priorità attuale sarebbe quella di rilanciare questo segmento, considerato strategico per il futuro del brand. Se le indiscrezioni si rivelassero corrette, Honor sarebbe pronta a giocare un ruolo sempre più rilevante nel panorama dei tablet premium Android. Staremo a vedere come si evolverà l'intera situazione all'interno dell'azienda e che impatto avrà sul mercato.