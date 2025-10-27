Nothing Phone (3a) Lite, il nuovo smartphone verrà presentato ufficialmente tra due giorni

Dopo alcune indiscrezioni legate alla presunta data di uscita del nuovo Nothing Phone (3a) Lite, stavolta abbiamo la conferma ufficiale. A svelare la data è proprio la società di Carl Pei sul suo account X, e manca davvero pochissimo. Per ora non sono stati svelati molti dettagli sul nuovo smartphone, ma tra due giorni potremo scoprire tutte le caratteristiche ufficiali.
Debutto a breve
Secondo quanto confermato ufficialmente da Nothing, il nuovo smartphone verrà presentato ufficialmente il 29 ottobre alle ore 14:00. Vengono quindi smentite le precedenti indiscrezioni che ipotizzavano la data del 4 novembre, ma in ogni caso si tratta di una differenza minima. Oltre all'annuncio ufficiale è stato condiviso anche un breve teaser dedicato allo smartphone. Il design dovrebbe rimanere fedele all'identità visiva di Nothing.
Esteticamente dovrebbe essere molto simile al Phone (3a), seppur con qualche differenza che sicuramente scopriremo a breve. Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli, quindi restiamo in attesa di informazioni concrete e ufficiali.
Ulteriori indizi su Geekbench
Come vi abbiamo detto qualche giorno fa, il Nothing Phone (3a) Lite è apparso sulla piattaforma di benchmark. Il modello è identificato con il codice A001T. Il SoC, in questo test, è il MediaTek Dimensity 7300 con CPU 4x Cortex-A78 @ 2,5 GHz + 4x Cortex-A55 @ 2 GHz e GPU Arm Mali-G615 MP2 @ 1 GHz e 8 GM di RAM. Il sistema operativo rilevato in questo caso è Android 15.
Tuttavia, si tratta di informazioni da prendere con le pinze. Secondo l'insider Abhishek Yadav (ha condiviso il test su X), il processore in questione potrebbe non essere realmente quello, ipotizzando anche una possibile sostituzione con lo Snapdragon 6s Gen 4 di Qualcomm. Il 29 ottobre potremo scoprire anche il prezzo ufficiale di questo nuovo prodotto, che dovrebbe collocarsi sotto i 300 euro, quindi una proposta abbastanza interessante per chi non vuole spendere troppo.