Nothing Phone (3a) Lite, il nuovo smartphone verrà presentato ufficialmente tra due giorni

Dopo alcune indiscrezioni legate alla presunta data di uscita del nuovo Nothing Phone (3a) Lite , stavolta abbiamo la conferma ufficiale. A svelare la data è proprio la società di Carl Pei sul suo account X, e manca davvero pochissimo. Per ora non sono stati svelati molti dettagli sul nuovo smartphone, ma tra due giorni potremo scoprire tutte le caratteristiche ufficiali.

Ulteriori indizi su Geekbench

Come vi abbiamo detto qualche giorno fa, il Nothing Phone (3a) Lite è apparso sulla piattaforma di benchmark. Il modello è identificato con il codice A001T. Il SoC, in questo test, è il MediaTek Dimensity 7300 con CPU 4x Cortex-A78 @ 2,5 GHz + 4x Cortex-A55 @ 2 GHz e GPU Arm Mali-G615 MP2 @ 1 GHz e 8 GM di RAM. Il sistema operativo rilevato in questo caso è Android 15.

Tuttavia, si tratta di informazioni da prendere con le pinze. Secondo l'insider Abhishek Yadav (ha condiviso il test su X), il processore in questione potrebbe non essere realmente quello, ipotizzando anche una possibile sostituzione con lo Snapdragon 6s Gen 4 di Qualcomm. Il 29 ottobre potremo scoprire anche il prezzo ufficiale di questo nuovo prodotto, che dovrebbe collocarsi sotto i 300 euro, quindi una proposta abbastanza interessante per chi non vuole spendere troppo.