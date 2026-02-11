Netflix svela le serie TV e i film più visti in Italia a inizio febbraio: KPop Demon Hunters ci sta lasciando

Come ogni settimana, Netflix ha svelato quali sono i prodotti più visti sulla piattaforma di video streaming, per le categorie delle serie TV e dei film. Vediamo quali sono le Top 10 in Italia tra il 2 e l'8 febbraio 2026. Iniziando per la precisione con gli show più visualizzati:
- Bridgerton - Stagione 4
- The Lincoln Lawyer - Stagione 4
- Sullivan's Crossing - Stagione 1
- His & Hers - Mini serie
- Bridgerton - Stagione 1
- Unfamiliar - Stagione 1
- Sullivan's Crossing - Stagione 2
- Bridgerton - Stagione 2
- Bridgerton - Stagione 3
- Finding Her Edge - Stagione 1
L'arrivo la scorsa settimana di Bridgerton Stagione 4 ha riportato in classifica le precedenti, che rispettivamente sono in Top 10 da 17, 19 e 11 settimane. Vedremo se il livello di successo della quarta sarà paragonabile. His & Hers continua a fare bene (5 settimane in Top 10), mentre Finding Her Edge pare destinato a uscire dalla classifica dopo la propria terza settimana di permanenza. Le novità invece sono The Lincoln Lawyer - Stagione 4, Sullivan's Crossing - Stagione 1, Sullivan's Crossing - Stagione 2 e Unfamiliar - Stagione 1.
I film più visti in Italia su Netflix
Ecco invece la Top 10 dedicata ai lungometraggi:
- La vita va così
- The Big Fake
- Sweet Home Alabama
- Tarot
- The Rip
- Overboard
- A Royal Winter
- The Investigation of Lucy Letby
- KPOP Demon Hunters
- Even If This Love Disappears Tonight
Come potete vedere KPOP Demon Hunters, in classifica da oramai 30 settimane (circa sette mesi, per capirci), è quasi fuori dalla Top 10. Non crediamo che l'opera di Sony potrà resistere ancora per molto. Sebbene non con risultati paragonabili, fanno bene anche The Rip (quattro settimane in Top 10) e The Big Fake (tre settimane).
Le novità della settimana per Netflix sono invece La vita va così, Overboard, A Royal Winter, The Investigation of Lucy Letby e Even If This Love Disappears Tonight. Segnaliamo infine che Stranger Things: The First Shadow è confermato su Netflix: un ultimo pezzo per finire il puzzle.