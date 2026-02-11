Netflix svela le serie TV e i film più visti in Italia a inizio febbraio: KPop Demon Hunters ci sta lasciando

Come ogni settimana, Netflix ha svelato quali sono i prodotti più visti sulla piattaforma di video streaming, per le categorie delle serie TV e dei film. Vediamo quali sono le Top 10 in Italia tra il 2 e l'8 febbraio 2026. Iniziando per la precisione con gli show più visualizzati:

Bridgerton - Stagione 4 The Lincoln Lawyer - Stagione 4 Sullivan's Crossing - Stagione 1 His & Hers - Mini serie Bridgerton - Stagione 1 Unfamiliar - Stagione 1 Sullivan's Crossing - Stagione 2 Bridgerton - Stagione 2 Bridgerton - Stagione 3 Finding Her Edge - Stagione 1

Le locandine delle serie TV più viste

L'arrivo la scorsa settimana di Bridgerton Stagione 4 ha riportato in classifica le precedenti, che rispettivamente sono in Top 10 da 17, 19 e 11 settimane. Vedremo se il livello di successo della quarta sarà paragonabile. His & Hers continua a fare bene (5 settimane in Top 10), mentre Finding Her Edge pare destinato a uscire dalla classifica dopo la propria terza settimana di permanenza. Le novità invece sono The Lincoln Lawyer - Stagione 4, Sullivan's Crossing - Stagione 1, Sullivan's Crossing - Stagione 2 e Unfamiliar - Stagione 1.