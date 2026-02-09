Il sistema anti-cheat di ARC Raiders funziona: il numero dei ban è enorme

I bari sono l'eterno problema dei giochi online, in particolare quelli competitivi e gli sparatutto, che attirano moltissimi giocatori che vogliono vincere facilmente. Anche per ARC Raiders la vita non è semplice, ma con il nuovo sistema anti-cheat le cose stanno migliorando.

Cosa ha detto il CEO di ARC Raiders sui bari

A Söderlund è stato chiesto quali sono stati i risultati ottenuti con il nuovo anti-cheat di ARC Raiders e la risposta è stata: "Non ho intenzione di darvi un numero specifico, ma posso darvi un'idea approssimativa. Siamo stati piuttosto aggressivi su questo punto. All'inizio il gioco non era soggetto a così tanti cheater, ma come succede con tutti i giochi multiplayer che hanno successo, purtroppo questa diventa una componente inevitabile. Per noi sviluppatori, proprio come un attacco DDoS [ndr, è un riferimento a quanto successo al gioco recentemente], è una di quelle cose per cui devi semplicemente cercare di restare un passo avanti."

"Non è sempre facile perché nell'istante in cui fai qualcosa, non appena ti inventi una contromisura, loro si inventano qualcos'altro", ha spiegato. "Il processo di ban è ovviamente delicato perché dobbiamo assicurarci di colpire chi lo merita davvero, se mi spiego. In linea di massima, tra lo 0,1% e l'1% dell'utenza di un grande titolo multiplayer bara e, di conseguenza, dovrebbero subire un ban temporaneo, prolungato o permanente."

"Abbiamo iniziato a bannare i giocatori, e come faccio a saperlo? Perché vedo un afflusso di persone che cercano di contattare lo studio e me personalmente dicendo: 'Oh, non ho fatto niente'. Stiamo notando un cambiamento piuttosto sostanziale in merito, ma so che finora abbiamo probabilmente bannato decine di migliaia di giocatori, questo lo so. Di nuovo, dobbiamo assicurarci di agire correttamente. Di essere giusti e che, nel caso in cui sia chiaro che abbiamo commesso un errore, si possa rimediare rapidamente alla situazione, in modo che il giocatore non ne risenta in modo ingiusto", ha dichiarato.

La speranza è che queste contromisure rendano più piacevole l'esperienza di gioco dei giocatori onesti.