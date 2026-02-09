Aggiornamento Telegram: su Android arriva un'interfaccia rinnovata, più moderna e luminosa

Telegram per Android cambia radicalmente aspetto con l'arrivo della versione 12.4.0, un aggiornamento che, pur essendo classificato come "minore", introduce una delle riprogettazioni più importanti degli ultimi anni. L'intervento va ben oltre i piccoli ritocchi visti a fine 2025 e ridefinisce in modo netto l'esperienza d'uso della popolare app di messaggistica. Al primo avvio, la nuova interfaccia appare subito più pulita, luminosa e moderna. Il bianco domina la scena e la navigazione passa definitivamente a un sistema a schede, una scelta che cambia profondamente il modo di muoversi all'interno dell'app. L'impostazione generale sembra ispirarsi al Liquid Glass di iOS 26, con elementi flottanti e una maggiore attenzione alla leggerezza visiva.

Con l'ultimo aggiornamento di Telegram spariscono degli elementi "storici" Rispetto alla precedente versione 12.3.1, spariscono elementi storici come il blocco blu superiore e il menu hamburger laterale. Tutto è ora organizzato in quattro schede principali: Chat, Contatti, Impostazioni e Profilo, con Chat impostata come vista predefinita. In alto compare una barra di ricerca sempre visibile (riducibile con uno swipe), affiancata dal nuovo pulsante "Altro", che consente un accesso rapido a modalità notte, messaggi salvati e creazione di nuovi gruppi. Telegram si aggiorna: passkey, regali sicuri e nuove funzioni per le Storie nell'update di dicembre 2025 La scheda Contatti è una di quelle che mostra i cambiamenti più evidenti: layout più arioso, schede centrate anziché a tutta larghezza, icone rinnovate e una barra di ricerca fissa. Anche Impostazioni segue la stessa filosofia.