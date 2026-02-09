CyberConnect2 svelerà presto un nuovo gioco: è il gioco di Jujutsu Kaisen?

L'informazione è stata condivisa tramite i social media da Hiroshi Matsuyama, l'amministratore delegato di CyberConnect2 .

CyberConnect2 ha annunciato che in concomitanza con la commemorazione del proprio 30esimo anniversario - che avrà luogo il 16 febbraio - annuncerà un nuovo progetto videoludico . La presentazione avverrà alle 12:09, ora italiana.

Cosa ha detto CyberConnect2

Secondo quanto riferito da Matsuyama, questo nuovo progetto è un "videogioco completamente nuovo", quindi non dobbiamo aspettarci un seguito di saghe già note. Inoltre, pare che il prodotto sarà il "culmine di quanto prodotto ad oggi da CyberConnect2 con le tecnologie, la forza e il coraggio del team".

Purtroppo non abbiamo altre informazioni e, trattandosi di un gioco completamente nuovo, è praticamente impossibile fare speculazioni.

CyberConnect2 ha sviluppato tanti giochi differenti negli anni. È infatti conosciuto per la serie Fuga: Melodies of Steel (un gioco di ruolo tattico), la serie .hack//G.U. (gioco di ruolo d'azione) e svariati picchiaduro di Bandai Namco, in particolar modo quelli dedicati a Naruto.

Con questo portfolio, il prossimo titolo potrebbe essere qualsiasi cosa, ma secondo speculazioni precedenti si potrebbe trattare di un gioco di Jujutsu Kaisen, famosa serie giapponese di manga e anime.