La TV Xiaomi S Mini da 55" è in offerta: Dolby Vision, Google TV, refresh rate da 144Hz e tante altre caratteristiche premium

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione attiva molto interessante sulla TV Xiaomi S Mini da 55" che viene messa in offerta grazie all'applicazione di un codice sconto dal valore di 60€, il coupon è MULTI60 (o, in alternativa ITPP60) per un costo totale e finale d'acquisto di 466,07€.
Il televisore offre un aspetto quasi senza bordi, con un rapporto schermo-corpo del 97,74%, che regala l'impressione di uno schermo sospeso sulla parete e permette di concentrarsi completamente sui contenuti. Questo design minimalista lo rende perfetto per ambienti moderni e per chi ama un'estetica pulita e immersiva.
Ulteriori dettagli
La tecnologia Mini LED avanzata assicura neri profondi e luminosità intensa, migliorando la resa di scene scure o ricche di dettagli. Che si tratti di un film d'azione notturno o di un documentario naturalistico, i riflessi sull'acqua e le ombre nella giungla appariranno realistici e definiti, rendendo ogni scena più coinvolgente.
Grazie a una luminosità massima di 1200 nits, anche le stanze molto illuminate non comprometteranno la visione. Il televisore è utilizzabile anche per il gaming anche se, probabilmente, per un utilizzo esclusivo per il gaming ci si potrebbe orientare verso soluzioni differenti: frequenza di aggiornamento di 144 Hz e MEMC 4K a 120 Hz.