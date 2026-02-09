Dal cruscotto alle console: Toyota lancia il proprio motore di gioco open source, si chiama "Fluorite"

L'industria automobilistica sta vivendo una trasformazione radicale che sposta il focus dal metallo al software. L'ultimo annuncio di Toyota Connected North America, divisione con sede in Texas, ne è la prova tangibile: l'azienda sta sviluppando un proprio motore di gioco open source denominato Fluorite.

Presentato ufficialmente durante il FOSDEM 2026 a Bruxelles, il progetto mira a ridefinire l'esperienza utente all'interno dell'abitacolo, portando una qualità visiva definita "console-grade" direttamente sui dashboard delle auto. La scelta tecnologica di Toyota è peculiare e strategica: Fluorite è costruito attorno al toolkit Flutter e al linguaggio di programmazione Dart, entrambi nati in casa Google.