Il survival horror in prima persona The 9th Charnel ha una data di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Soedesco e il team di Saikat Deb Creations hanno annunciato la data di uscita di The 9th Charnel, survival horror in prima persona che combina stealth, combattimenti ed esplorazione con puzzle ambientali.
Il gioco sarà disponibile dal 30 gennaio 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Qui sotto trovate il trailer che accompagna l'annuncio, offrendo un assaggio degli orrori e dei pericoli che ci attendono in questa oscura avventura.
Una ricerca sul campo si trasforma in un incubo
The 9th Charnel è ambientato in una valle remota e tenebrosa, dove ogni ombra può celare una minaccia e il senso di sicurezza è illusorio. Il protagonista è Michael, genetista dell'Epsilon Research Institute, separato dai colleghi durante una spedizione nei pressi di una riserva naturale. Isolato e senza vie di fuga, la sua ricerca si trasforma presto in un incubo fatto di culti fanatici, rituali dimenticati e forze maligne. Nel corso dell'avventura faremo luce su una storia oscura e incontreremo personaggi ambigui, ciascuno con segreti e motivazioni oscure.
Secondo i dettagli svelati dagli sviluppatori, il giocatore potrà scegliere se affrontare l'avventura con un approccio cauto e furtivo oppure combattere direttamente le minacce con armi da mischia e da fuoco. In ogni caso sarà fondamentale gestire con attenzione le risorse limitate e raccogliere tutto ciò che può garantire un minimo vantaggio durante l'esplorazione.