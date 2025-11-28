Il survival horror in prima persona The 9th Charnel ha una data di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Il gioco sarà disponibile dal 30 gennaio 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Qui sotto trovate il trailer che accompagna l'annuncio, offrendo un assaggio degli orrori e dei pericoli che ci attendono in questa oscura avventura.

Una ricerca sul campo si trasforma in un incubo

The 9th Charnel è ambientato in una valle remota e tenebrosa, dove ogni ombra può celare una minaccia e il senso di sicurezza è illusorio. Il protagonista è Michael, genetista dell'Epsilon Research Institute, separato dai colleghi durante una spedizione nei pressi di una riserva naturale. Isolato e senza vie di fuga, la sua ricerca si trasforma presto in un incubo fatto di culti fanatici, rituali dimenticati e forze maligne. Nel corso dell'avventura faremo luce su una storia oscura e incontreremo personaggi ambigui, ciascuno con segreti e motivazioni oscure.

Secondo i dettagli svelati dagli sviluppatori, il giocatore potrà scegliere se affrontare l'avventura con un approccio cauto e furtivo oppure combattere direttamente le minacce con armi da mischia e da fuoco. In ogni caso sarà fondamentale gestire con attenzione le risorse limitate e raccogliere tutto ciò che può garantire un minimo vantaggio durante l'esplorazione.