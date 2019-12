The Witcher: negli sconti di GOG c'è il miglior affare per acquistare l'intera serie

Stiamo assistendo a un ritorno di The Witcher al centro dell'attenzione, dunque risulta particolarmente interessante la promozione attualmente in corso su GOG per l'intera serie in questo finale di sconti invernali.



Con il Winter Sale Finale di GOG, oltre a numerosi sconti molto interessanti e anche Tower of Time gratis per un periodo di tempo limitato, arriva dunque anche la possibilità di acquistare l'intera serie di The Witcher a un prezzo decisamente scontato.



Gli sconti riguardano i singoli titoli, ovvero:

The Witcher: Enhanced Edition - €0,79

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition - €2,49

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - €14,99

Thronbreaker: The Witcher Tales - €6,49

The Witcher Adventure Game - €0,99