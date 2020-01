TIM: 70GB a 7,99 euro contro iliad e MVNO, i dettagli delle offerte speciali

Nel momento in cui scriviamo TIM, l'operatore storico italiano blu, è tornato alla carica modificando parzialmente le sue offerte operator attack e winback contro iliad e gli altri operatori virtuali (MVNO); vediamo tutti i dettagli del caso.

Tanto per cominciare, messa da parte la parentesi di TIM Ten One Go, torna disponibile TIM Supreme con TIM Star a 7,99 euro al mese. Molto interessante anche TIM Mercury 50GB, che offre appunto 50 GIGA di internet mensili al prezzo di 7 euro (sarà sufficiente provenire da iliad, FastWeb, e alcuni operatori virtuali con l'eccezione di Kena Mobile, Ho Mobile e LycaMobile).

L'opzione aggiuntiva TIM Star 20GB può essere sommata, al costo di 2 euro mensili, ad altri pacchetti di abbonamento mensile come TIM Supreme New: in questo modo il traffico dati del mese arriva a 70GB, a fronte di 7,99 euro di pagamento; sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra. Ricordiamo inoltre la disponibilità di TIM Titanium Up 50GB, riservata agli ex clienti TIM che abbiano ricevuto l'SMS winback da parte dell'operatore (9,99 euro al mese). Tutte le offerte di cui vi abbiamo parlato, salvo rare eccezioni, possono essere attivate tramite un centro TIM.