TIM Ten One Go: minuti illimitati e 50GB a 10 euro al mese contro Vodafone

Nuova iniziativa targata TIM, uno degli operatori storici del nostro paese: a partire da oggi, venerdì 24 gennaio 2020, sarà possibile sottoscrivere una nuova offerta operator attack nota come TIM Ten One Go. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli necessari.

TIM Ten One Go è un'offerta operator attack che TIM ha creato per contrastare Vodafone Italia: propone, dal punto di vista dei contenuti, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, e poi 50 GIGA di internet in 2G, 3G e 4G (fino a 150 Mbps in download). Tutto questo al prezzo di abbonamento mensile di 10 euro.

Il costo di attivazione di TIM Ten One Go è attualmente fissato a 12 euro, cui andranno aggiunti altri 10 euro per la nuova SIM TIM ricaricabile. Chiudiamo l'articolo ricordandovi che negli ultimi giorni l'AGCOM ha nuovamente multato TIM e altri operatori italiani per un importo di circa 2 milioni di euro.