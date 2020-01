Unieuro, volantino Fuori Tutto Continua con sconti su Airpods, PS4 e Nintendo Switch Lite

Unieuro prosegue in bellezza il suo 2020 con una nuova e ampia campagna di sconti su numerosi prodotti, con il volantino Fuori Tutto Continua, il sequel del volantino Fuori Tutto di inizio mese. Il volantino Fuori Tutto Continua è valido dal 24 gennaio al 13 febbraio per acquisti sia online, sia nei negozi fisici della catena.



Per quanto riguarda i videogiochi, viene rinnovata l'offerta su PS4 Pro 1TB con Fortnite Voucher al prezzo di 299,99 euro, con sconto del 26% rispetto al prezzo standard. Per quanto riguarda il mondo Nintendo troviamo Nintendo Switch Lite a 229,99€ invece di 249,99€, con quindi una riduzione di prezzo del 7%. Sempre in ambito Nintendo rimangono attive le offerte del vecchio volantino, con giochi per Nintendo Switch come Luigi's Mansion 3, Pokémon Spada e Scudo, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Maker 2 a 49,99 euro cadauno invece di 59,99€.



Segnaliamo anche offerte sugli AirPods, venduti a 149€ invece di 179€ (-16%) e su diversi PC, tra i quali il notebook di HP 15s-fq0036nl venduto a 699€ invece di 899€ (-22%).



Per tutte le offerte vi invitiamo a visionare il volantino Fuori Tutto Continua. .



