DOOM Eternal su PS5 e Xbox Series X è una scelta "logica", dice il director

L'arrivo di DOOM Eternal su PS5 e Xbox Series X sembra scontato, con lo stesso game director a riferire come il fatto di far uscire il gioco sulle nuove console sia semplicemente una scelta logica.



Tra le molte informazioni rilasciata da Marty Stratton su DOOM Eternal, nuovo capitolo della celebre serie destinato a proseguire nell'ottimo solco lasciato dal primo reboot del 2016, c'è dunque anche un riferimento alla next gen. Sebbene PS5 e Xbox Series X siano retrocompatibili con la generazione attuale, c'è sempre un po' di confusione per quanto riguarda la disponibilità dei giochi sulle nuove console.



In particolare, ci si riferisce qui a delle versioni opportunamente modificate e migliorate per meglio sfruttare l'hardware di PS5 e Xbox Series X, ovviamente. Id Software non ha ancora parlato ufficialmente delle console next gen, dunque non ci sono ancora informazioni precise da dare, tuttavia si tratta di argomenti caldi anche presso gli sviluppatori.



"Non abbiamo ancora annunciato nulla, ma è tutto molto emozionante", ha detto Stratton, "Stanno facendo davvero delle cose fantastiche con quegli hardware, dunque penso sia logico che si voglia poi spingere in quella direzione e onestamente cercare di proporre uno dei migliori giochi su quelle piattaforme". Dunque è assai probabile che sia prevista una versione migliorata di DOOM Eternal appositamente studiata per sfruttare il potenziale aggiuntivo di PS5 e Xbox Series X.