Netflix: nuova sede a Roma, i dettagli sull'apertura

La conferma arriva giusto in queste ore: Netflix, il colosso americano dello streaming online e digitale, ha scelto Roma come sua sede ufficiale in Italia. Si tratta della prima apertura di Netflix sul nostro territorio nazionale, e sarà sicuramente utile per tutti gli italiani che attualmente collaborano alla realizzazione di serie televisive e di film proprio con Netflix.

Questi italiani, difatti, ad oggi hanno come base operativa Amsterdam; entro 12 mesi è probabile che possano tornare in Italia. La loro nuova sede sarà proprio a Roma, dove aprirà il nuovo punto di riferimento di Netflix in Italia, riconfermando il ruolo rilevante della capitale anche nel settore del cinema e dell'audiovisivo. Attualmente si cerca il luogo adatto per collocare la struttura: Netflix vorrebbe una posizione collegata con il centro della città e facilmente raggiungibile.

La sede di Netflix in Italia, al momento dell'apertura (prevista per il prossimo anno), ospiterà trenta persone: il reparto marketing, quello delle pubbliche relazioni, e infine la produzione stessa. Torneremo ad aggiornarvi non appena saremo in possesso di maggiori dettagli. Tra le produzioni italiane di Netflix in arrivo quest'anno, ricordiamo almeno Luna Nera, dedicata alla stregoneria, poi ancora Curon e Summertime.