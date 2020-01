Ghostbusters: Legacy, Bill Murray conferma la sua presenza nel film

Bill Murray ha confermato che farà parte del cast di Ghostbusters: Legacy, il nuovo film dedicato agli acchiappa fantasmi di cui si è già visto il primo trailer, nel suo ruolo originale, quello del dottor Peter Venkman. Murray si aggiunge quindi a Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts e Sigourney Weaver. Come saprete saranno diretti da Jason Reitman, il figlio di Ivan Reitman, il regista dei primi due Ghostbusters.



Murray era l'ultimo degli attori dei primi due film a dover ancora confermare la sua presenza nel cast. Rick Moranis, ritiratosi dalle scene ormai vent'anni fa, aveva già fatto sapere che non sarebbe tornato per il film, mentre Harold Ramis, l'attore di Egon Spengler, è morto nel 2014. Quest'ultimo pare che sarà celebrato all'interno del film.



Agli attori storici si affiancheranno anche dei nuovi acchiappa fantasmi, di cui si conoscono già ruoli e attori: Mckenna Grace interpreterà Phoebe, Finn Wolfhard (Stranger Things, IT) interpreterà Trevor, Carrie Coon (The Leftlovers) interpreterà Callie, Paul Rudd (Ant Man, Living with yourself) sarà Mr. Grooberson, Logan Kim e Celeste O'Connor saranno invece due compagne di classe di Phoebe. Infine, vi ricordiamo che Ghostbusters: Legacy uscirà nei cinema il 10 luglio 2020.