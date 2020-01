Knights and Bikes, arriva anche su Nintendo Switch l'affascinante indie di Double Fine

Dopo essere uscito su PC e PS4, Knights and Bikes si presenta anche su Nintendo Switch, che in questo modo amplia ulteriormente la sua collezione di indie con questa interessante produzione di Double Fine.



La data di uscita di Knights and Bikes è fissata al 6 febbraio 2020 ed è attualmente disponibile in preorder su Nintendo eShop con il 10% di sconto. Sviluppato da Foam Sword e pubblicato da Double Fine, il gioco è una sorta di avventura caratterizzata da uno particolare stile grafico disegnato in 2D che mette in scena le avventure di due inseparabili amici alle prese con misteri e tesori.



Knights and Bikes è ambientato in un'isola britannica negli anni 80, dove i due protagonisti Nessa & Demelza si ritrovano a prendere parte a avventure epiche in quello che sembra un misto tra Earthbound e i Goonies, armati di biciclette e armi-giocattolo.





WOOO! Knights and Bikes is coming to NINTENDO SWITCH on February 6th!

Pre order from TODAY and get 10% off!

Slide out a Joy-Con, pass to a friend & co-op the adventure wherever you are!

We're so excited to bring our game to Nintendo ❤️ Pls help us spread the news 🙏 pic.twitter.com/p6FLtpCsAX