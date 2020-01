Fortnite: Omen e Kenji nel negozio del 28 gennaio 2020

Nuovo giorno, nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2: lo shop di Epic Games di martedì 28 gennaio 2020, nel momento in cui scriviamo, è già disponibile su tutte le principali piattaforme di gioco, su console, PC e dispositivi mobile. Vediamo dunque tutti i dettagli del caso.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, come prima cosa, ritroverete Omen: la skin leggendaria torna disponibile al prezzo di 2000 V-buck, ben venti euro al cambio; con lei c'è anche Kenji, la skin dei ninja da 1500 V-buck, 15 euro al cambio. Una vera e propria novità è costituita dal CD Musicale Giorni Suadenti, mentre i balletti in evidenza del giorno sono Sogno a occhi aperti, assapora la vittoria e A molla.

Qui di seguito vi riportiamo tutti gli oggetti in vendita nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, 28 gennaio 2020, in un pratico elenco e con i rispettivi prezzi. Questa settimana Epic Games dovrebbe rilasciare l'Aggiornamento 11.50 e nuove sfide a tempo straordinario.

Omen (Costume) - 2000 V-buck

Kenji (Costume) - 1500 V-buck

Snowstrike (Costume) - 1500 V-buck

Ciuffo Predone (Costume) - 1500 V-buck

Predatore della palude (Costume) - 800 V-buck

Giorni suadenti (Musica) - 200 V-buck

Sogno a occhi aperti (Emote) - 800 V-buck

Assapora la vittoria (Emote) - 500 V-buck

A molla (Emote) - 200 V-buck