Xbox One, crollo delle vendite: -43% nell'ultimo trimestre del 2019

Xbox One ha avuto un crollo delle vendite, facendo segnare un preoccupante -43% durante l'ultimo trimestre del 2019, ovverosia il secondo trimestre fiscale negli USA.



Come già riportato, i ricavi totali della divisione Xbox sono calati del 21%, e se è vero che c'è stata una sostanziale crescita degli abbonamenti a Xbox Game Pass, anzi un vero e proprio raddoppio, allo stesso tempo sono scesi di molto gli incassi dalle console.



Peraltro il comunicato Microsoft parla di un titolo third party che ha contribuito a determinare un calo delle entrate gaming dell'11%. Si tratta, come svelato dall'insider Daniel Ahmad, di Fortnite.



Sembra dunque che il listino estremamente competitivo di Xbox One durante il periodo natalizio sia stata un'arma a doppio taglio: i prezzi della console sono scesi, ma le unità vendute non sono state sufficienti da colmare il gap.