Borderlands 3: bottini più ricchi con l'evento Rare Chest Riches

Borderlands 3 sta per dare il via all'evento Rare Chest Riches, che moltiplicherà i bottini per i giocatori da oggi (precisamente a partire dalle 18.00) al 13 febbraio.



Per l'intera durata dell'evento di Borderlands 3 verranno aumentati i bottini rari, dando una maggiore possibiltà di trovare oggetti leggendari.



Questo avverrà anche quando vedrete uno streamer di Twitch aprire una cassa rara, solo se avrete entrambi la "ECHOcast Twitch Extension" attiva.



Ogni ricompensa ottenuta guardando una partita in stream, ti aspetterà nella tua mailbox in-game la prima volta che accederai a Borderlands 3.



Borderlands 3 è disponibile nelle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.