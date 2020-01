The Last of Us 2 su PC, Naughty Dog assume programmatori Nvidia CUDA e Dx12

The Last of Us 2 potrebbe arrivare su PC, almeno stando a un annuncio lavorativo di Naughty Dog che cerca un grafico che conosca accuratamente Nvidia Cuda, AMD GNC, le librerie DirectX12 e Vulkan e abbia esperienza di programmazione su PC e console.



A fronte delle recenti indiscrezioni sull'arrivo di Horizon Zero Dawn e Dreams su PC, e la conferma del port di Death Stranding, la mossa di Sony non dovrebbe apparire poi troppo stupefacente: probabilmente l'obiettivo della multinazionale giapponese è quello di realizzare port PC di tutte o quasi le sue esclusive, pur dilazionando il lancio rispetto alle versioni PS4 / PS5. Quindi perché no The Last of Us 2? Volendo si potrebbe ipotizzare anche che siano in lavorazione port di altri titoli di Naughty Dog, come il primo The Last of Us o gli ultimi Uncharted.



L'unica certezza, per ora, è che qualcosa si stia muovendo e che a breve ne sapremo sicuramente di più. Che la next gen sia quella in cui il concetto di esclusiva diventerà un retaggio di un oscuro passato del mondo dei videogiochi?