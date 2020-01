Twitch, Tfue, mostrata la sua tastiera da 3.500 dollari per Fortnite

Lo streamer Twitch TaehaTypes ha mostrato la tastiera personalizzata di Turner 'Tfue' Tenney che costa la bellezza di 3.500 dollari ed è pensata per giocare a Fortnite. Il noto streamer l'ha commissionata per giocare più comodamente a Fortnite e provare a tornare a vincere come un tempo.



A occuparsi della tastiera di Tfue è stato proprio TaehaTypes, che ha realizzato un design compatto, preferito da tanti giocatori professionisti a quello più slanciato delle normali tastiere, e molto colorato, con anche un incisione personalizzata del nome dello streamer. TaehaTypes ha anche spiegato che il prezzo di 3.500 dollari è dovuto alle parti custom utilizzate, alla colorazione e a tutto il lavoro che c'è voluto per assemblarla.



Non è chiaro quando Tfue utilizzerà per la prima volta la sua tastiera in Fortnite, ma immaginiamo che lo farà molto presto. Rimanete sintonizzati su Twitch per scoprirlo.