No Man's Sky aggiunge gli Exomech in questo aggiornamento gratuito

No Man's Sky si espande ulteriormente e aggiunge gli Exomech grazie a questo ennesimo aggiornamento gratuito che amplia ulteriormente il gioco di esplorazione spaziale di Hello Games.

L'aggiornamento è stato presentato con un post scritto di proprio pugno dal creatore del gioco e fondatore di Hello Games Sean Murray sul Blog di PlayStation. Attraverso questo post Murray presenta il nuovo aggiornamento gratuito di No Man's Sky chiamato Exomech.

Gli Exomech sono enormi scheletri meccanici nel quale potersi nascondere per esplorare in tutta sicurezza e biomi selvaggi del gioco. Sono degli esoscheletri molto simili a quelli di Titanfall, tanto per intenderci.

Ecco come vengono presentati: "i giocatori già conoscono gli exoscafi sviluppabili e costruibili in gioco: Nomade, Viandante, Colosso e Pellegrino. Oggi ne presentiamo un quinto: il Minotauro. L'exoscafo Minotauro, un nuovo ibrido unico tra exoscafo ed exotuta, permette di esplorare i pianeti in un nuovo modo. Questo camminatore meccanico protegge il pilota dalle atmosfere extraterrestri, conferendogli l'immunità da pericoli ambientali come radioattività e temperature estreme. La sua caratteristica peculiare, però, è la libertà di movimento che concede. Grazie al suo potente jet pack, il Minotauro può librarsi in aria e atterrare con una spettacolare scivolata. Crediamo che sia molto divertente usarlo per spostarsi, specialmente in PlayStation VR."

"Speriamo che questo nuovo aggiornamento vi piaccia e siamo impazienti di offrirvi altri contenuti nei prossimi mesi. A presto e abbiate cura di voi. Il nostro viaggio continua."

Con queste ultime parole il creatore di No Man's Sky conferma che il suo studio non è ancora soddisfatto di quello che ha creato ed andrà avanti a sviluppare nuovi aggiornamenti di No Man's Sky. Dopo le polemiche iniziali, No Man's Sky si è trasformato in un esempio positivo per la nostra industria: espansione dopo espansione, infatti, il prodotto di Hello Games è diventato sempre più grande, vasto e profondo, completamente diverso dal gioco dei primi mesi.

Lo state ancora giocando?