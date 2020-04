Hearthstone Ceneri delle Terre Esterne dà il via a una nuova era del gioco rievocando uno dei luoghi più epici di Azeroth con 135 nuove carte infuse di Vil.

Ecco la nostra prova della nuova espansione.

L'Anno della Fenice comincia ufficialmente con la pubblicazione di Ceneri delle Terre Esterne. Invitando i giocatori ad avventurarsi oltre il Portale Oscuro in un regno brutale e dilaniato dalla guerra, Ceneri delle Terre Esterne introduce in Hearthstone 135 nuove carte che racchiudono mostruosità malvagie, personalità cupe, magie infuse di Vil e manufatti appartenenti a questo mondo.

Il Cacciatore di Demoni, la prima nuova classe dalla pubblicazione di Hearthstone, arriva quest'oggi con Ceneri delle Terre Esterne. Pervaso dalla caotica energia Vil e in grado di utilizzare terribili magie dell'anima, il Cacciatore di Demoni ha uno stile di gioco unico che favorisce l'aggressione selvaggia, con particolare enfasi sugli attacchi diretti dell'eroe e sui potenti servitori Demoni. La classe Cacciatore di Demoni e il corrispondente eroe Illidan Grantempesta, così come le 30 carte specifiche per questa classe, sono disponibili gratis per tutti i giocatori che completano i quattro capitoli del prologo per giocatore singolo del Cacciatore di Demoni.

Ceneri delle Terre Esterne introduce un totale di 135 nuove carte in gioco, tra cui le carte Supreme, un nuovo tipo di servitore Leggendario progettato per avere un grande impatto sulla partita. Nelle loro forme iniziali, i servitori Supremi sono forti ed efficaci nelle fasi iniziali e di metà partita. Poi, dopo aver lasciato il tabellone, tornano nel mazzo del giocatore in una forma notevolmente migliorata. I giocatori dovranno anche vedersela con i Demoni Inibiti. Inizialmente "Dormienti" per due turni e impossibilitati ad attaccare o subire danni, questi potenti servitori, una volta risvegliati, scatenano i loro effetti in grado di ribaltare le sorti della partita.

L'Anno della Fenice porta con sé alcuni dei più grandi cambiamenti introdotti su Hearthstone finora (e ce ne sono altri in arrivo):