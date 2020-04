Hearthstone: Ceneri delle Terre Esterne, il provato della nuova espansione

Approfittando dell'Hearthstone Theory Crafting Event tenutosi in questi giorni, abbiamo avuto modo di provare per qualche ora non solo il Demon Hunter insieme al suo set di carte nuovo di zecca, ma anche tutte le altre novità che Blizzard ha pensato per noi con Ceneri delle Terre Esterne . Vediamo insieme com'è andata.

Ma l'uscita di scena di una delle carte più usate nel meta di Hearthstone non è di certo l'unica novità messa in cantiere dal Team 5 per la sua creatura: oltre ad altre carte mandate in "pensione", gli sviluppatori hanno preparato un nuovo design per il Sacerdote e ripensato il sistema di classificazione. Ma la vera sorpresa di Ceneri delle Terre Esterne è la sua nuova classe, il Cacciatore di Demoni, impersonato dal primo eroe Illidan Grantempesta.

La nuova espansione Ceneri delle Terre Esterne non è ancora uscita, ma l'Anno della Fenice di Hearthstone è di fatto già entrato nel vivo. I giocatori della modalità standard hanno infatti visto da pochi giorni Leeroy Jenkins uscire dal set di carte giocabili, come annunciato in fase di presentazione del pacchetto con il quale arriverà anche la prossima rotazione nel gioco di carte targato Blizzard.

Cacciatore di Demoni: carte e gameplay

Con tutte e centotrentacinque le carte di Ceneri delle Terre Esterne ormai svelate da Blizzard, l'evento a cui abbiamo partecipato era legato alla possibilità di costruire mazzi da fare poi debuttare dopo l'uscita dell'espansione. Nel corso della prova la nostra attenzione si è ovviamente focalizzata in modo maggiore su Illidan e sulle carte in arrivo per la sua classe, insieme alla quale ricordiamo arriverà anche un nuovo potere eroe, il primo e unico a costare solo un cristallo di mana. La possibilità di ottenere un punto attacco aggiuntivo per il proprio eroe risponde perfettamente alla filosofia pensata per la figura del Cacciatore di Demoni, in grado di accumulare anche diversi punti attacco coi quali infliggere danni ai servitori nemici o all'avversario in modo diretto.

Dopo le prime partite con la nuova classe, l'impressione che si ha è quella di essere in grado di portare l'altro giocatore verso un logorio costante e dilatato nel corso dei turni, usando poi carte come Kayn Furiasolare per sferrare l'attacco decisivo anche in modo inatteso. Oltre a possedere carica, questo servitore leggendario permette infatti a tutto il proprio schieramento (eroe compreso) di ignorare eventuali servitori con provocazione sotto il controllo dell'avversario, puntando così direttamente alla "faccia" del nemico.

Un'altra carta che ci ha particolarmente impressionati è la Metamorfosi Demoniaca, grazie alla quale ottenere un potere eroe temporaneo (due soli usi) con cui infliggere ben cinque danni, sempre a costo uno. Giocando qualche partita col Cacciatore di Demoni abbiamo potuto provare anche la nuova dinamica Ripudio, legata ad alcune carte di questa classe. La necessità di giocarle dall'estrema destra o sinistra della propria mano rende la pianificazione dei turni un aspetto necessario per trarre il meglio da carte come Teschio di Gul'dan, grazie al quale pescare tre carte riducendo di tre mana il loro costo con Ripudio attivato. Preparatevi inoltre a cercare in fase di mulligan la carta Calcasigilli Cremisi, servitore 2/1 da un cristallo di mana grazie al quale pescare anche una carta con Ripudio attivo.

La presenza di Illidan come primo eroe della nuova classe aggiunge naturalmente un certo spessore al Cacciatore di Demoni. Conosciutissimo da tutti quanti i fan di World of Warcraft, ci ha convinti anche dal punto di vista stilistico soprattutto col doppiaggio in lingua inglese, grazie al famoso "You are not prepared" pronunciabile con l'emote minaccia. Prevediamo tante partite con spam della famosa frase.