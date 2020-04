Animal Crossing: New Horizons, tutti gli insetti e i pesci di aprile 2020 in un'immagine

A partire da oggi, mercoledì primo aprile 2020, su Animal Crossing: New Horizons sarà possibile trovare nuove specie di insetti e di pesci: un modo come un altro per arricchire la longevità del titolo ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.

Di certo non è facile conoscere tutti i nuovi insetti e pesci ora disponibili su Animal Crossing: New Horizons: il giocatore dovrebbe infatti prima trovarli tutti quanti, per poi registrarli nel catalogo ed eventualmente donarli al museo (o venderli da Marco e Mirco per guadagnare molte stelline). Per fortuna, i fan hanno già realizzato una pratica immagine che mostra tutte le nuove specie.

Tenete a portata di mano questa immagine qui di seguito riportata e dedicata ad Animal Crossing: New Horizons; salvatela sul vostro smartphone, stampatela, insomma non perdetela, almeno per il mese di aprile 2020. Vi mostrerà infatti tutti i nuovi animaletti da trovare all'interno del titolo. Le aggiunte più significative sono le prime specie marine estive ora disponibili in mare: per esempio l'ippocampo, il pesce pagliaccio e il pesce chirurgo. Ma non mancano nuovi insetti molto interessanti, tra i quali farfalle fino ad oggi non disponibili, se non per i giocatori che sanno viaggiare nel tempo.