Xbox Series X: Microsoft ha aperto la pagina ufficiale per i preordini

Xbox Series X ha già una pagina internet ufficiale aperta per i preordini, raggiungibile dal sito Microsoft, anche se ancora non risulta possibile effettuare il preorder della console visto che non c'è stato ancora annuncio ufficiale sul prezzo e la data di uscita.

Potete dunque raggiungere il sito in questione a questo indirizzo, dove possiamo trovare una descrizione molto estesa di Xbox Series X e delle sue caratteristiche annunciate finora e anche un tasto dove eventualmente effettuare il preorder o l'acquisto che però non è ancora cliccabile.

Il tasto risulta infatti opacizzato con la scritta "Presto disponibile", in attesa dunque di ricevere informazioni ufficiali da parte di Microsoft su data di uscita e prezzo, momento in cui dovrebbe anche attivarsi la procedura di preordine e acquisto in via ufficiale attraverso lo Store.

Le informazioni contenute nel sito sono ovviamente quelle note, riportando la potenza di 12 TeraFlops, il supporto per 8K e 120 fps, le nuove caratteristiche hardware e tutti gli elementi già svelati in via ufficiale da Microsoft, ma può rappresentare un buon riepilogo di tutte le caratteristiche della console, nel caso ce ne fosse bisogno.

Per quanto riguarda Xbox Series X, Microsoft ha fatto capire che vuole un lancio worldwide simultaneo, con Phil Spencer che si è dimostrato ottimista per il lancio a fine 2020. Data di uscita e prezzo della console potrebbero essere svelati a giugno, durante la conferenza Microsoft che dovrebbe incentrarsi su console e servizi, a quanto pare.