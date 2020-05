The Elder Scrolls Online: Greymoor, lo Skyrim occidentale è disponibile su PC e Mac

Lo Skyrim occidentale, una delle nuove affascinanti aree introdotte in The Elder Scrolls Online: Greymoor, è finalmente disponibile per tutti i giocatori PC e Mac. Oltre 900 anni prima degli eventi di The Elder Scrolls V: Skyrim, Skyrim occidentale, con le sue vette innevate e le praterie erbose, risulta contemporaneamente nuovo e familiare.

I giocatori PC e Mac possono esplorare questa area sin da oggi, quelli Xbox One e PS4 dovranno aspettare fino al 9 giugno. Quelli Stadia fino al 16 giugno.

Greymoor è il secondo aggiornamento dell'avventura annuale Cuore oscuro di Skyrim. Questo capitolo porta con sé il sistema Antiquities che scava nella storia di Elder Scrolls e offre ricompense per tutti i tipi di giocatore, gli eventi mondiali Harrowstorm, gli aggiornamenti alle prestazioni e tanto altro.

Con circa 30 ore di gioco e contenuti tutti da esplorare, The Elder Scrolls Online: Greymoor presenta su ESO un'esperienza tutta nuova, con storie e contenuti per veterani ed esordienti.

Chi possiede già il gioco può acquistare l'aggiornamento The Elder Scrolls Online: Greymoor Digital Upgrade a € 39,99 mentre i nuovi giocatori possono acquistare la versione completa di The Elder Scrolls Online: Greymoor, che include il gioco base di ESO e i capitoli Morrowind, Summerset ed Elsweyr, a € 69,99.

Di seguito vi presentiamo il nuovo trailer: visto che mancano ancora diversi anni prima di poter vedere qualcosa del nuovo The Elder Scrolls, vi getterete su ESO: Online?