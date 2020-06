Giochi PS4: The Sims 4 Vita Ecologica nella settimana del 1 giugno 2020

Oggi 1 giugno 2020 cominciano contemporaneamente una nuova settimana e un nuovo mese: quale occasione migliore per il nostro punto della situazione del lunedì, in cui vi illustriamo tutti i giochi in uscita su PS4 dei prossimi sette giorni? Una volta tanto, tra l'altro, potreste tenere al sicuro il portafogli.

Difatti la settimana del 1 giugno 2020 vedrà un unico arrivo di rilievo sulla home console Sony: The Sims 4 Vita Ecologica, il cui debutto è previsto nel giorno di venerdì 5 giugno 2020. Questo probabilmente anche per lasciare spazio alla presentazione di PlayStation 5, attesa con trepidazione dall'intera community.

Ma torniamo a The Sims 4 Vita Ecologica e alla sua descrizione. "Il pacchetto di espansione The Sims 4 Vita Ecologica introduce Evergreen Harbour, un nuovo mondo unico in cui i Sims hanno un'influenza diretta sullo stato dell'ambiente con ogni decisione che prendono. I Sims possono produrre la propria elettricità e acqua con pannelli solari, turbine eoliche e collettori di rugiada o coltivare il proprio cibo a casa in un nuovo giardino verticale. Inoltre, i Sims possono decorare le loro case con mobili ricostruiti, vestirsi dalla testa ai piedi con abiti realizzati in materiali di recupero e anche lavorare per creare un rooftop verdeggiante e coloratissimo. Coloro che non si preoccupano dell'odore possono anche immergersi nel cassonetto per trascinare oggetti usati da riutilizzare in modi nuovi e creativi beni per decorare la propria casa".

E questo è quanto: in caso ci fossimo dimenticati del lancio di qualche titolo di rilievo su PlayStation 4, segnalatecelo nella sezione dedicata ai commenti. Ecco un pratico elenco con i giochi in uscita ordinati per data di lancio:

The Sims 4 Vita Ecologica (5 giugno 2020)