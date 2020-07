Super Mario non è più italiano, ma giapponese per un ex-impiegato di Nintendo

Stando all'ex-Nintendo Masayuki Uemura Super Mario non è un italiano, ma un giapponese. Uemura non è semplicemente un ex-impiegato di Nintendo, ma anche l'uomo che ha disegnato il Famicom. La dichiarazione shock è arrivata in un'intervista rilasciata a Kotaku, in cui si è parlato soprattutto dello sviluppo del NES. Parlando della popolarità dei giochi giapponesi in tutto il mondo, Uemura ha lanciato la bomba:

"Super Mario Bros. non è ambientato in Giappone, ma il personaggio è giapponese. Il nome Mario sembra italiano, ma non è italiano. Sono stati davvero bravi a creare questa ambiguità."

In realtà le parole di Uemura suonano un po' strane. Intanto Mario è famoso proprio per usare espressioni italiane come l'iconico "Mamma mia", per avere un accento italiano e per avere un fratello che si chiama Luigi. Inoltre fa Mario di cognome (Mario Mario e Luigi Mario). Che sia un grande appassionato di pizza conta poco, ma a dirla tutta ci sembra un giapponese davvero atipico.

Inoltre Shigeru Miyamoto, il padre di Mario, ne ha sempre parlato come di un personaggio italiano: "Da bambino amavo molto i fumetti, anche quelli stranieri. Così disegnavo dei personaggi che avevano delle caratteristiche più occidentali come dei nasi molto grossi. Decidemmo che Mario fosse un idraulico all'epoca di Mario Bros. per via dei livelli sotterranei. Mettiamo a New York e facciam che sia italiano. Non c'è davvero nessun altro segreto sulla nascita del personaggio."

Chissà se Nintendo prenderà posizione sull'argomento o lascerà correre. Del resto quella di Uemura non è chiaramente la posizione ufficiale della compagnia.