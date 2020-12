Road 96 annunciato ai Game Awards, un'avventura in viaggio dagli autori di Valiant Hearts

Road 96 è stato annunciato ai Game Awards 2020 e si tratta di un gioco molto particolare, essendo un'avventura dinamica su base procedurale basata su un lungo viaggio di un ragazzo per uscire da uno Stato oppressivo, ambientato nell'estate del 1996.

Creato dagli autori di Valiant Hearts e 11-11 Memories Retold, Road 96 è sviluppato dallo studio indie DigixArt, guidato dal creative director Yoan Fanise. Si tratta di un'avventura "on the road", non per nulla, nella quale interpretiamo un giovane ragazzo che tenta di fuggire da uno Stato totalitario chiamato Petria, cercando di raggiungere il confine.

Questo viaggio, avviato in autostop un giorno dell'estate del 1996, si trasforma in una grande avventura: il ragazzo dovrà affrontare una lunga serie di peripezie in quello che è a tutti gli effetti un percorso di formazione alla ricerca della libertà e dell'autoaffermazione in un mondo che cela tanti pericoli ma anche molti momenti meravigliosi, come suggeriscono anche gli affascinanti paesaggi mostrati nel trailer, che ricordano un po' l'entroterra americano.

Il viaggio è interamente composto di momenti di scelta: il protagonista deve decidere di chi fidarsi e chi seguire o aiutare a seconda delle diverse situazioni e in base a queste decisioni emergono diverse conseguenze a la storia si sviluppa in maniera differente. Tutti questi eventi sono costruiti e disposti in maniera procedurale lungo il percorso, cosa che rende l'avventura imprevedibile e sempre diversa.

Road 96 non ha ancora una data di uscita precisa né piattaforme di riferimento, anche se la collaborazione con Google Stadia rende praticamente certa l'uscita su tale servizio oltre che su PC, in attesa di dettagli per le versioni console.