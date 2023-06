Call of Duty: Warzone Caldera chiude i battenti, ecco quando verranno spenti i server

Tramite un comunicato Activision Blizzard ha annunciato che presto chiuderà definitivamente i server di Call of Duty Warzone Caldera, ovvero il Warzone originale pubblicato nel 2020. Nello specifico il battle royale free-to-play non sarà più accessibile a partire dal 21 settembre 2023.

La compagnia afferma che i team di sviluppo indirizzeranno tutti i loro sforzi sui futuri contenuti di Call of Duty, inclusi Warzone 2.0 e Warzone Mobile per iOS e Android.

Per quanto riguarda i contenuti acquistati in Call of Duty: Warzone Caldera da Modern Warfare (2019), Black Ops Cold War e Vanguard, questi rimarranno disponibili nei rispettivi giochi.

Call of Duty Warzone è stato lanciato nel marzo del 2020 su PC e console assieme a Modern Warfare. Successivamente è stato rinominato "Call of Duty: Warzone Caldera" il 28 novembre del 2022 in concomitanza del lancio di Warzone 2.0.

"Sin dal suo primo lancio, tutti noi abbiamo vissuto incredibili esperienze Warzone nel franchise di Call of Duty, comprese quelle in Warzone Caldera", recita il comunicato di Activision Blizzard.

"Per quei giocatori che non sono passati alle attuali attività di Warzone, aspettatevi una grande quantità di scelte di gameplay su tre mappe Battle Royale (inclusa la nuova mappa Vondel della Stagione 04), così come la modalità Classificata, la DMZ Beta con cinque diverse Extraction Zone, offerte BlackCell e altro ancora."

"Grazie alla community di Call of Duty e ai nostri sviluppatori per aver reso Call of Duty: Warzone un posto fantastico in cui giocare insieme."