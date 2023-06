Six Days in Fallujah debutta primo in classifica su Steam, tra tante recensioni negative

Lo sparatutto tattico Six Days in Fallujah ha fatto il suo debutto su Steam, raggiungendo immediatamente la prima posizione della classifica globale dei giochi che stanno producendo più ricavi tra quelli premium (sopra ha i soliti Counter-Strike: Global Offensive e Apex Legends). Non mancano però le recensioni negative, il 41% del totale al momento di scrivere questa notizia (ce ne sono 509), che rendono il giudizio dei giocatori solo "medio".

Il motivo dei giudizi meno entusiastici non è da ricercare nella questione politica sollevata dal gioco, come si potrebbe pensare conoscendone le vicissitudini, ma dal fatto che Six Days in Fallujah è stato pubblicato con pochi contenuti rispetto a quelli promessi. In generale i sistemi di gioco stanno piacendo, ma manca veramente molta roba.

Va detto che attualmente è in Accesso Anticipato e che quindi c'è spazio per miglioramenti, ma evidentemente in molti si aspettavano di più, come l'utente frogge che ha scritto: "Probabilmente sarà un bel gioco in diciotto mesi. Attualmente è davvero esile: niente campagna, nessuna IA amichevole, nessun personaggio non ostile nella zona, non è possibile selezionare l'arma, non è possibile personalizzare il giocatore, in più i movimenti sono goffi, i controlli sono bizzarri, l'interfaccia utente sembra uscita dal 2007. Soprattutto, il prezzo è troppo alto. Giocate alla modalità cooperativa di Insurgency Sandstorm finché questo gioco non avrà contenuti."

Molti altri giocatori sono del suo stesso avviso e citano più o meno gli stessi problemi, tanto che utenti come Char Aznable si sono spinti fino a dire che avrebbe dovuto essere un'Alpha gratuita, visto lo stato in cui versa. Altri hanno fatto notare che mancano molte delle caratteristiche promesse, come gli elementi dello scenario distruttibili e i livelli popolati di civili.

Insomma, Six Days in Fallujah pare avere del potenziale, ma attualmente molti sconsigliano di pagarlo 38,99€.