WhatsApp: ora è possibile modificare i messaggi entro 15 minuti dopo l'invio, ecco come

WhatsApp continua la sua evoluzione e ora consente anche di modificare i messaggi entro 15 minuti dopo l'invio, cosa che risulta sicuramente molto utile per effettuare correzioni anche in un arco di tempo relativamente lungo.

La novità è stata annunciata da Mark Zukerberg in persona attraverso un messaggio su Facebook: "Ora è possibile modificare i vostri messaggi WhatsApp fino a 15 minuti dopo l'invio!" Ha scritto il capo di Meta in un post da parte del suo account ufficiale.



La faccetta col sorriso imbarazzato posta a seguito del messaggio la dice lunga sulle possibili applicazioni di questa funzione: grazie a questo aggiornamento, possiamo infatti porre rimedio a invii sbagliati o errori che potrebbero porre in serio rischio le nostre relazioni sociali, tanto per pensare ai primi esempi che vengono in mente.

Per utilizzare l'opzione, è necessario toccare e mantenere premuto sul messaggio che vogliamo modificare e poi toccare sull'opzione per la modifica. Una volta utilizzata la funzione, sul messaggio in questione verrà applicata una segnalazione, a indicare che il messaggio è stato modificato ma non sarà possibile vedere la versione originale di questo.

Si tratta di un aggiornamento decisamente atteso e funzionale, considerando che finora, per correggere quanto scritto, l'unica possibilità era cancellare interamente il messaggio e riscriverlo, oppure scrivere la correzione in un altro messaggio successivo, in maniera piuttosto anacronistica.

Altre applicazioni di messaggistica consentono infatti già da tempo la correzione successiva dei messaggi, come iMessage e Telegram, con quest'ultimo ha consente una finestra di 48 ore per modificarli. Considerando l'enorme quantità di utenti che utilizzano regolarmente WhatsApp, è facile immaginare che questa opzione verrà largamente utilizzata da milioni di persone, con la funzionalità disponibile da ora.

Il mese scorso abbiamo visto l'arrivo della funzionalità che consente di usare lo stesso account su più smartphone, con le istruzioni su come fare.