Marvel's Spider-Man 2, Sony ha pubblicato il brano principale della colonna sonora

Sony ha pubblicato il brano principale della colonna sonora di Marvel's Spider-Man 2, ovvero "Greater Together", destinato a rappresentare la musica iconica per il nuovo blockbuster su PS5.

Potete ascoltare Greater Together a questo indirizzo su Spotify, oppure a questo indirizzo su YouTube. Si tratta di un brano composto da John Paesano e prodotto da Scott Hanau e Keith Leary, scelto come musica principale per il nuovo videogioco da parte di Insmniac Games per PS5.

Il brano in questione è stato peraltro eseguito la notte scorsa al concerto della Game Awards Orchestra, durante il quale sono stati eseguite diverse musiche tratte da videogiochi, tra le quali anche la colonna sonora di The Last of Us di Gustavo Santaolalla e quella di Starfield di Inon Zur.

Si tratta di una musica sullo stile epico di quelle usate spesso anche in ambito cinematografico dai film Marvel, in questo caso con uno stile piuttosto riconoscibile e associabile al gioco in questione, visto che riprende suggestioni ed elementi dalla colonna sonora del precedente Marvel's Spider-Man.

In attesa del gioco, che arriverà in ottobre, vi rimandiamo a tutto quello che sappiamo sui nemici dell'esclusiva PS5, il nostro recente speciale su Marvel's Spider-Man 2.