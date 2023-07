Xbox Game Pass: 3 giochi lasceranno il servizio il 16 luglio 2023

Se siete interessati a uno o più dei giochi qui sopra, vi suggeriamo di approfittare della loro presenza su Game Pass finché siete in tempo. In alternativa vi ricordiamo che come al solito tutti i giochi di prossima rimozione dal servizio vengono scontati del 20% sullo store di Xbox (salvo offerte ancor più vantaggiose), quindi potrete acquistarli a prezzo ridotto e continuare a giocarci anche dopo che avranno lasciato il catalogo.

Come al solito precisiamo che la lista qui sopra potrebbe essere solo parziale e per conoscere quella definitiva non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale di Microsoft sulla prossima serie di giochi che entreranno e lasceranno PC e Xbox Game Pass nel mese corrente.

Ultimi giorni per iscriversi al Xbox Game Pass prima dell'aumento dei prezzi

Ne approfittiamo per ricordarvi che restano pochi giorni per iscriversi a Xbox Game Pass e Ultimate prima dell'aumento dei prezzi. Infatti, dal 6 luglio 2023 l'abbonamento standard per console passerà da 9,99 euro a 10,99 euro al mese, mentre quello Ultimate da 12,99 euro a 14,99 euro.

Per chi è già abbonato, invece, i rincari diventeranno effettivi dal 13 agosto 2023, il che significa che avete ancora poco più di un mese per valutare se estendere la vostra iscrizione al prezzo attuale o meno. Ricordiamo inoltre che gli aumenti non interesseranno PC Game Pass, almeno per il momento, che continuerà ad essere proposto a 9,99 euro.

I rincari riguardano anche Xbox Series X, che dall'1 agosto 2023 sarà in vendita a 549,99 euro, anziché 499,99 euro. Nessun aumento in programma per Xbox Series S, in vendita al prezzo consigliato di 399,99 euro.