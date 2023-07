Jujutsu Kaisen: Cursed Clash annunciato con trailer da Bandai Namco

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash è stato annunciato con un trailer da Bandai Namco, durante l'Anime Expo 2023: si tratta di un tie-in della serie Jujutsu kaisen - Sorcery Fight, che si presenta nella forma di un action brawler due-contro-due.

In uscita "presto" su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, Jujutsu Kaisen: Cursed Clash ci metterà al comando di un variegato cast di personaggi, quindici in tutto, caratterizzati dalla capacità di utilizzare devastanti tecniche maledette per infliggere danni ai propri avversari.

La trama del manga vede il protagonista, Yuji Itadori, impegnato a difendere l'umanità dall'attacco di mostri malvagi conosciuti come "le maledizioni", sullo sfondo del Giappone contemporaneo.