Final Fantasy 16, in UK le copie digitali rappresentano il 56% del totale, per Diablo 4 il 93%

Nel caso del titolo Blizzard parliamo di dati che tutto sommato non stupiscono, visto che buona parte dei giocatori lo ha acquistato per PC, piattaforma che ha praticamente abbandonato il mercato retail ormai da anni.

Stando a quanto condiviso dal giornalista Christopher Dring di GamesIndustry, i report di GSD indicano che nella settimana di lancio di Final Fantasy 16 nel Regno Unito il 56% delle copie sono state acquistate in digitale e il restante 44% in formato fisico. Ben più ampia la differenza per Diablo 4, di cui il 93% delle copie sono state acquistate in digital delivery.

Final Fantasy 16 in UK sta vendendo meno di FF 15?

I dati relativi a Final Fantasy 16 sono invece piuttosto interessanti a causa delle discussioni che sono nate nei giorni scorsi per quanto riguarda le vendite retail registrate dal gioco al lancio in UK, sufficientemente alte per aggiudicarsi il primo posto in classica, ma inferiori di ben il 74% rispetto a quelle di Final Fantasy 15 nel 2016.

Per molti, uno dei motivi è che rispetto a sette anni fa il mercato fisico è nettamente più piccolo rispetto ad oggi. I dati di GSD sembrano confermarlo, ma per avere un quadro completo sarebbe necessario conoscere la proporzione tra le vendite fisiche e digitali di Final Fantasy 15 nel Regno Unito, un dato che purtroppo sembra impossibile reperire, soprattutto dopo così tanti anni di distanza dal debutto.

Non si tratta dell'unico fattore da considerare. Infatti, Final Fantasy 16 è disponibile in esclusiva per PS5 e dunque la base potenziale di acquirenti è inferiore rispetto a quella del suo predecessore. Nel complesso comunque le vendite dell'ultimo capitolo della saga di Square Enix hanno superato 3 milioni di copie nel mondo nei primi giorni dal lancio, un risultato in ogni caso ottimo, tanto che parliamo dell'esclusiva PS5 venduta più velocemente di sempre.