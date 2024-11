PayPal introduce una funzione per raccogliere soldi per regali che ricorda molto Money Box

PayPal ha lanciato una funzione di raccolta fondi che consente agli utenti di creare "pool" di denaro per facilitare la gestione delle spese condivise o dei regali di gruppo . Disponibile su app e online, questa funzione permette di invitare amici e familiari a contribuire, seguire il totale raccolto e trasferire il denaro sul proprio saldo PayPal. I partecipanti possono donare tramite saldo PayPal o conto bancario, e il responsabile del pool ha il controllo sulle spese o i prelievi dei fondi, con l'opzione di aggiungere nome, descrizione, data obiettivo e importo target.

Per agevolare il coinvolgimento, PayPal permette agli organizzatori di condividere il link per la raccolta su diverse piattaforme, tra cui email e WhatsApp, con la possibilità di partecipare anche senza un account PayPal. Questa funzione si adatta perfettamente a situazioni che richiedono il coinvolgimento collettivo, come regali per compleanni, viaggi di gruppo e altre spese condivise . La sicurezza dipende però dalla fiducia verso l'organizzatore, che ha l'autorità di gestire il denaro raccolto.

Un ritorno al passato?

Sebbene esistano già applicazioni per fare cose simili, pensate specificamente per la gestione delle spese condivise, la nuova funzione di PayPal offre un'alternativa più integrata. Nonostante questo, non è la prima volta che PayPal introduce una funzione simile: anni fa infatti era presente il Money Box, che permetterà di raccogliere soldi allo stesso modo.

La funzione Money Box.

Non è noto il motivo per cui una funzione rimossa tempo fa, e usata da molti utenti all'epoca, ora sembra pronta a tornare: sicuramente le tecnologie moderne potranno renderla ancora più funzionale, e sicuramente tutte le persone che da tempo si lamentavano per la rimozione dei Money Box, ora potranno utilizzare il Money Pool.