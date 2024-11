Samsung Galaxy S25 presenterà probabilmente un chip unico per tutta la serie

Manca sempre meno al lancio di Samsung Galaxy S25, il prossimo top di gamma della compagnia coreana previsto per i primi mesi del 2025. Nel corso delle ultime settimane si sono susseguiti diversi rumor, che si focalizzavano in larga parte sul chip adottato dalla nuova serie. Le ultime indiscrezioni potrebbero però cambiare le carte in tavola, propendendo a favore dell'azione di un unico chip per tutta la serie, comprendendo dunque anche i modelli Plus e Ultra: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S25: il vincitore è Qualcomm? Secondo i rumor più recenti, tutta la nuova serie Samsung Galaxy S25 monterà al suo interno un chip unico, rappresentato dal nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Ciò andrebbe dunque ad escludere di fatto il chip Exynos 2500, ampiamente discusso fino ad oggi, confermando la scelta di Samsung a favore di Qualcomm. Si tratterebbe del terzo caso di chip unico per la serie Galaxy S, seguendo quanto fatto in precedenza con Samsung Galaxy S24 e Samsung Galaxy S5. Samsung Galaxy S25 Tale scelta dovrebbe essere per lo più riconducibile ai significativi ritardi nella produzione dello stesso chip Exynos. Entrando maggiormente nei dettagli, la scarsa resa produttiva del chip Exynos 2500 conseguirebbe soprattutto a un personale fortemente sotto organico, con una percentuale troppo elevata di componenti difettose per una produzione di massa affidabile. L'adozione del chip Snapdragon 8 Elite per tutta la serie Samsung Galaxy S25 potrebbe però avere delle ripercussioni evidenti in termini di prezzi di listino, considerando l'alto costo attuale del processore di casa Qualcomm, portando dunque a dei possibili aumenti.