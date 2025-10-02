Nintendo Switch Lite in sconto su AliExpress con i nostri coupon

Su AliExpress è disponibile Nintendo Switch Lite a 160,33 €. Con il nostro codice ITMULTI20 potrete risparmiare ulteriormente (se non dovesse funzionare, provate con ITCD20). Se siete interessati, potete acquistarla direttamente tramite questo link. In questo caso potete optare per diverse colorazioni, ma ovviamente assicuratevi di scegliere manualmente la vostra preferita.
Vi ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, non può essere utilizzato in combinazione con altre promozioni.
In questo caso il prodotto è venduto dalla Spagna, con la consegna prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Questa promozione di AliExpress è disponibile fino al 7 ottobre e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Offerta valida fino a esaurimento scorte
A differenza della classica console Nintendo Switch, questo modello non si può collegare al televisore e i Joy-Con non si possono staccare. Tuttavia, si tratta di un prodotto compatto e leggero che può essere portato ovunque, oltre ad essere più economico.
Inoltre, è compatibile con tutti i software per Nintendo Switch ed è perfetta sia per giocare da soli che in compagnia di amici, grazie al multiplayer online o wireless locale con amici che possiedono già una console. Ricordiamo che i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.