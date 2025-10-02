Nintendo Switch Lite in sconto su AliExpress con i nostri coupon

In questo caso il prodotto è venduto dalla Spagna , con la consegna prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Questa promozione di AliExpress è disponibile fino al 7 ottobre e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è disponibile Nintendo Switch Lite a 160,33 €. Con il nostro codice ITMULTI20 potrete risparmiare ulteriormente (se non dovesse funzionare, provate con ITCD20). Se siete interessati, potete acquistarla direttamente tramite questo link . In questo caso potete optare per diverse colorazioni, ma ovviamente assicuratevi di scegliere manualmente la vostra preferita.

Offerta valida fino a esaurimento scorte

A differenza della classica console Nintendo Switch, questo modello non si può collegare al televisore e i Joy-Con non si possono staccare. Tuttavia, si tratta di un prodotto compatto e leggero che può essere portato ovunque, oltre ad essere più economico.

La console Nintendo Switch Lite

Inoltre, è compatibile con tutti i software per Nintendo Switch ed è perfetta sia per giocare da soli che in compagnia di amici, grazie al multiplayer online o wireless locale con amici che possiedono già una console. Ricordiamo che i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.