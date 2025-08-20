Recur è uno strano puzzle su un postino che manipola il tempo: vediamo il trailer di presentazione

Tra le novità più strane viste al Future Games Show per la Gamescom 2025 c'è stato anche Recur, un bizzarro avventura a enigmi con ambientazione post-apocalittica, in cui interpretiamo un postino in grado di manipolare il tempo.
Sviluppato da kaleidoscube, già autori dell'ottimo A Juggler's Tale e pubblicato da Astra Logical, Recur è un titolo che fa della manipolazione del tempo un elemento attivo del gameplay, offrendo diverse possibilità di agire sugli scenari e i personaggi del gioco.
Non c'è ancora una data di uscita, ma intanto Recur è stato annunciato su PC attraverso Steam, dove può anche essere inserito nella lista dei desideri, in attesa di ulteriori informazioni ufficiali al riguardo.
Il trailer di presentazione di Recur
Il protagonista di Recur è un postino, una persona qualunque che si ritrova però in mezzo a una situazione straordinaria: proprio in quella che sembrava essere una giornata qualunque si scopre che ci si trova alla fine del mondo, e che il nostro semplice ragazzo è in grado di manipolare il tempo a suo piacimento.
Mentre lo scenario crolla intorno a lui creando disastri e distruzione, il postino deve cercare di utilizzare i suoi grandi poteri appena scoperti per sistemare le cose ed evitare incidenti, salvando sé stesso e altri personaggi in giro per lo scenario dalla devastazione.
Con la possibilità di riavvolgere il tempo o farlo avanzare, fermarlo o comunque gestendolo a proprio piacere, il nostro eroe deve trovare il modo per risolvere i numerosi enigmi che gli si pongono di fronte nel corso del suo viaggio in una realtà assolutamente straordinaria.
Restiamo in attesa di ulteriori informazioni a partire dalla data di uscita e dalle piattaforme previste, con il solo PC al momento confermato per il lancio di Recur.