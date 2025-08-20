Recur è uno strano puzzle su un postino che manipola il tempo: vediamo il trailer di presentazione

Tra le novità più strane viste al Future Games Show per la Gamescom 2025 c'è stato anche Recur, un bizzarro avventura a enigmi con ambientazione post-apocalittica, in cui interpretiamo un postino in grado di manipolare il tempo.

Sviluppato da kaleidoscube, già autori dell'ottimo A Juggler's Tale e pubblicato da Astra Logical, Recur è un titolo che fa della manipolazione del tempo un elemento attivo del gameplay, offrendo diverse possibilità di agire sugli scenari e i personaggi del gioco.

Non c'è ancora una data di uscita, ma intanto Recur è stato annunciato su PC attraverso Steam, dove può anche essere inserito nella lista dei desideri, in attesa di ulteriori informazioni ufficiali al riguardo.