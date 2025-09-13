Hollow Knight Silksong: guida agli Emblemi e dove trovarli

Hollow Knight: Silksong ha completamente rivoluzionato il sistema di progressione del capitolo precedente: se in passato era possibile equipaggiare una serie di amuleti per influenzare le capacità del protagonista, in questo seguito Hornet è regolata tramite un sistema di emblemi che non consentono semplicemente di modificare interamente il set di attacchi da utilizzare in combattimento, ma permettono di equipaggiare una serie di strumenti e di capacità passive per realizzare delle vere e proprie build che si possono cambiare tranquillamente durante il riposo sulle panchine. In questa guida gli Emblemi di Hollow Knight: Silksong vedremo nel dettaglio cosa sono, come funzionano, dove trovarli tutti e come potenziarli.

Come funzionano gli Emblemi e come potenziarli

Anche se inizialmente non potrete interagire direttamente con il sistema, il menù degli Emblemi sarà disponibile fin dall'istante del primo avvio del gioco. Aprendo l'inventario, infatti, avrete accesso a una schermata nella quale potrete incastonare diversi strumenti e scegliere quale Abilità Seta assegnare alla protagonista Hornet.

Una volta che avrete sbloccato il secondo Emblema, che potrebbe essere quello dell'Errante oppure quello della Bestia, avrete la possibilità di cambiare l'Emblema equipaggiato quando sarete seduti su una panchina (premendo Y o Triangolo nell'invntario). La cosa importante da sapere è che ogni emblema è dotato di un set di mosse unico - quindi se non vi piace l'attacco pogo in diagonale potrete sostituirlo - ma soprattutto di una serie di slot per equipaggiare determinati potenziamenti di tre diversi colori: rosso, per gli strumenti, giallo, per le abilità di esplorazione, e blu, per le abilità di supporto.

All'inizio gli emblemi saranno abbastanza limitati: per poter sbloccare ulteriori slot e quindi poter equipaggiare più abilità passive, dovrete utilizzare i Medaglioni della Memoria, oggetti molto ben nascosti nel mondo di gioco. Una volta ottenuti, tramite lo stesso menù, potrete sbloccare le estremità ancora sigillate.

La posizione di Eva

Infine, nascosto nel mondo di gioco c'è un particolare personaggio che vi permette di sbloccare il vero potenziale degli Emblemi. Si chiama Eva ed è situata nel Tessinido Atla, una piccola zona opzionale che si trova esattamente all'inizio del gioco che si può raggiungere solamente dopo aver ottenuto l'Aghironda a Cuorcampana. Per poter ottenere ulteriori potenziamenti da Eva non dovete fare altro che spendere Medaglioni della Memoria e acquisire nuovi Emblemi, quindi tornando a trovarla vi fornirà ulteriori abilità passive. Ora, invece, vedremo la posizione in cui trovare tutti gli Emblemi e le loro caratteristiche.