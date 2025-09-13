Hollow Knight Silksong: guida agli Emblemi e dove trovarli

Hollow Knight: Silksong ha completamente rivoluzionato il sistema di progressione del capitolo precedente: se in passato era possibile equipaggiare una serie di amuleti per influenzare le capacità del protagonista, in questo seguito Hornet è regolata tramite un sistema di emblemi che non consentono semplicemente di modificare interamente il set di attacchi da utilizzare in combattimento, ma permettono di equipaggiare una serie di strumenti e di capacità passive per realizzare delle vere e proprie build che si possono cambiare tranquillamente durante il riposo sulle panchine. In questa guida gli Emblemi di Hollow Knight: Silksong vedremo nel dettaglio cosa sono, come funzionano, dove trovarli tutti e come potenziarli.
Come funzionano gli Emblemi e come potenziarli
Anche se inizialmente non potrete interagire direttamente con il sistema, il menù degli Emblemi sarà disponibile fin dall'istante del primo avvio del gioco. Aprendo l'inventario, infatti, avrete accesso a una schermata nella quale potrete incastonare diversi strumenti e scegliere quale Abilità Seta assegnare alla protagonista Hornet.
Una volta che avrete sbloccato il secondo Emblema, che potrebbe essere quello dell'Errante oppure quello della Bestia, avrete la possibilità di cambiare l'Emblema equipaggiato quando sarete seduti su una panchina (premendo Y o Triangolo nell'invntario). La cosa importante da sapere è che ogni emblema è dotato di un set di mosse unico - quindi se non vi piace l'attacco pogo in diagonale potrete sostituirlo - ma soprattutto di una serie di slot per equipaggiare determinati potenziamenti di tre diversi colori: rosso, per gli strumenti, giallo, per le abilità di esplorazione, e blu, per le abilità di supporto.
All'inizio gli emblemi saranno abbastanza limitati: per poter sbloccare ulteriori slot e quindi poter equipaggiare più abilità passive, dovrete utilizzare i Medaglioni della Memoria, oggetti molto ben nascosti nel mondo di gioco. Una volta ottenuti, tramite lo stesso menù, potrete sbloccare le estremità ancora sigillate.
Infine, nascosto nel mondo di gioco c'è un particolare personaggio che vi permette di sbloccare il vero potenziale degli Emblemi. Si chiama Eva ed è situata nel Tessinido Atla, una piccola zona opzionale che si trova esattamente all'inizio del gioco che si può raggiungere solamente dopo aver ottenuto l'Aghironda a Cuorcampana. Per poter ottenere ulteriori potenziamenti da Eva non dovete fare altro che spendere Medaglioni della Memoria e acquisire nuovi Emblemi, quindi tornando a trovarla vi fornirà ulteriori abilità passive. Ora, invece, vedremo la posizione in cui trovare tutti gli Emblemi e le loro caratteristiche.
Cacciatrice
Slot: 2 Gialli, 2 Rossi, 2 Blu.
Effetto Unico: In alto a sinistra nello schermo c'è un indicatore, ogni colpo a segno senza essere colpiti incrementa i danni, venendo colpiti si resetta.
L'emblema della cacciatrice è quello con cui avrà inizio l'avventura di Hornet. Veloce e versatile, è caratterizzato dall'attacco poco diagonale, che tanto ha dato fastidio a diversi giocatori alle prime armi. Si tratta senza ombra di dubbio dell'emblema più bilanciato dal momento che consente di avere accesso a due slot di colore blu due slot di colore giallo e due slot per strumenti.
Errante
Slot: 3 Gialli, 1 Rosso, 2 Blu.
Effetto Unico: Possibilità di Colpo Critico che infligge enormi danni.
L'Emblema dell'Errante si può ottenere molto presto nell'avventura e questa scelta è parecchio azzeccata: si tratta, infatti, di un emblema che consente di utilizzare lo stesso set di mosse utilizzato dal protagonista del primo capitolo. Attacca molto velocemente ed è perfetto per l'esplorazione per il combattimento aereo. ha un focus sugli slot di colore giallo, quindi non vi permetterà di fare Build particolarmente potente in battaglia, ma il miglior alleato di tutti i giocatori che fanno fatica in fase di navigazione.
Questo emblema si trova nell'Ossario, una piccola zona opzionale subito accanto a Grottamuschio, la regione in cui inizierà l'avventura. Abbiamo realizzato una guida dedicata che spiega come raggiungere quest'area, ma se siete già dotati dello scatto della planata è possibile che guardando la mappa possiate capire molto facilmente cosa bisogna fare per raggiungerlo.
Bestia
Slot: 2 Gialli, 2 Blu.
Effetto Unico: Attivando la cura si ruba la salute dei nemici con ogni attacco a segno, ideale per scambiare colpi con i boss.
L'emblema della Bestia è un emblema opzionale che si può ottenere molto presto durante l'avventura di Hornet. Si tratta di un emblema particolarmente offensivo che potrebbe essere la scelta ideale per tutti quei giocatori che non hanno paura di colpire e di farsi colpire durante il combattimento. Oltre a cambiare tutti gli attacchi di Hornet con delle varianti bestiali, sostituisce il sistema di cura: premendo il pulsante per curarsi, si attiva una sorta di furto vitale che a ogni singolo colpo messo a segno ricarica una delle maschere della protagonista.
Questo emblema si trova a Marcia del Cacciatore, una piccola regione opzionale che si incontra molto presto nell'avventura, dato che è possibile raggiungerla sia dall'altro sia dai campi fermi. Nello specifico si trova nella cappella della Bestia, ma per poterla recuperare bisognerà sconfiggere la Mosca Bestia il boss del gioco più temuto in assoluto da Pregianza, che è morto 100 volte mentre la affrontava.
Agreste
Slot: 2 Gialli, 2 Rossi, 2 Blu.
Effetto Unico: Rigenera molta più Seta mettendo colpi a segno.
L'emblema della Agreste, "Reaper" in inglese, trasforma l'aculeo della protagonista in una sorta di grossa falce con cui menare fendenti con lunga gittata che infliggono parecchi danni, a costo di una velocità minore. Probabilmente questa rappresenta la scelta più indicata per i nuovi giocatori o o per chiunque stia facendo fatica a esplorare le regioni. La sua capacità passiva permette a Hornet di rigenerare molta più Seta quando si colpiscono i nemici, rendendoli conseguenza molto più facile ottenere accesso alle cure. Sotto il profilo degli slot è un'opzione particolarmente bilanciata.
Si trova a Terruggiosa, nella Cappella dell'Agreste che trovate indicata nell'immagine qui sopra. Raggiungete l'estrema sinistra della regione e non dovreste avere problemi a trovarla.
Artefice
Slot: 2 Gialli, 3 Rossi, 2 Blu, 0 Abilità Seta.
Effetto Unico: Gli strumenti si rigenerano automaticamente spendendo Seta.
L'Emblema dell'Artefice è probabilmente uno dei più forti dell'intero gioco. Oltre a trasformare l'attacco base di Hornet di una trivella che può infliggere colpi multipli - con il lato negativo di aver accesso a un raggio ridotto - le consente di equipaggiare ben tre diversi strumenti, ciascuno dotato di una sua durabilità. Questo significa, per esempio, che potrete equipaggiare la trappola, un potenziamento per l'arma e delle bombe tutto in contemporanea, quindi con la giusta combinazione di abilità passive potrete letteralmente decimare i boss. Il tutto reso ancor più piccante dal fatto che potete spendere Seta per rigenerare i vostri gadget.
L'Emblema dell'Artefice si trova nelle Fonderie della Cittadella accessibili durante l'Atto 2 dell'avventura. Per poterlo ottenere dovrete per prima cosa aver ottenuto il Rampino per Hornet, che si ottiene sempre all'interno delle Fonderie. A quel punto potrete raggiungere l'Artefice, un venditore segreto di questa regione. Dopo che avrete comprato ogni singolo oggetto in vendita da questo mercante, questi si offrirà di cedervi la sua chiave. Dopo aver comprato la chiave potrete finalmente aprire la porta che si nasconde al piano di sopra della sua stanza e all'interno troverete l'Emblema dell'Artefice.
Strega
Slot: 2 Rossi, 3 Blu.
Effetto Unico: Subendo colpi genera un'esplosione di rovi che pulisce l'intera schermata dai nemici, risucchiandogli la vita.
Questo Emblema è particolarmente efficace per affrontare gruppi di nemici, inoltre trasforma l'aculeo di Hornet in una frusta. Si tratta di una scelta molto particolare che si adatta a uno stile di gioco molto preciso, ma è l'ideale per combattere contro gruppi di nemici, specialmente quando ci si trova nelle stanze in modalità orda. Purtroppo non eccelle in nient'altro.
Per ottenerlo bisogna completare una quest piuttosto lunga: tutto ha inizio raggiungendo la posizione indicata qui sopra, dove dovrete raccogliere un particolare NPC e portarlo a destinazione. La destinazione è Radice Grigia, l'NPC che si trova a Carapiano e per il quale molto probabilmente avete già fatto la missione relativa ai fiori viola. Qui sotto indichiamo la posizione esatta.
La missione non finisce qui: dopo che sarete stati infettati dal parassita, dovete recarvi da Yamby, a Terruggiosa, nella posizione indicata nell'immagine qui sotto. Completando la sua missione (i mercanti si trovano nella Via del Peccato) otterrete alla fine l'Emblema della Strega.
Sciamana
Slot: 3 Abilità Seta, 0 Gialli, 0 Rossi, 2 Blu.
Effetto Unico: Infonde devastanti poteri runici nelle Abilità Seta di Hornet (come Tempesta di Seta).
La particolarità di questo Emblema è molto chiara. Oltre a mutare il set d'attacchi consentendo di scagliare in avanti l'aculeo, consente di equipaggiare tre Abilità Seta contemporaneamente, quindi potrete utilizzare molte più varianti degli attacchi più potenti di Hornet. Data la forza di questo Emblema (incrementa di molto i danni degli Attacchi Seta), quando lo si utilizza non è possibile curarsi a mezz'aria. Questo è stato il bilanciamento deciso dal Team Cherry.
Questo Emblema è esclusivo dell'Atto 3 di Silksong. Si trova nella porta subito a sinistra di Grottamuschio. Bisogna utilizzare l'abilità di Volo (esclusiva dell'Atto 3 anch'essa) per raggiungere la cima della stanza degli Sciamani e trovare l'emblema nella sala successiva.