WWE 2K25 è al suo minimo storico su Amazon: match leggendari e personaggi iconici in mega sconto

Su Amazon, oggi, viene messo a disposizione degli utenti una promo molto allettante: l'offerta prevede uno sconto in formato XL del 59% su WWE 2K25 che viene venduto a 30,90€, suo minimo storico per la versione PS5 . Puoi effettuare l'acquisto del gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi a questa offerta monstre tramite il box qui in basso: WWE 2K25 segna un'evoluzione importante per il franchise introducendo, per la prima volta, il wrestling intergender, una modalità attesa dai fan che amplia enormemente le possibilità di gioco e di spettacolo sul ring. Il titolo include inoltre una serie di nuove caratteristiche che arricchiscono l'esperienza, come il ritorno della lotta a catena, i match Underground e le Bloodline Rules , oltre ai tuffi dalla barricata e varie nuove interazioni.

Ulteriori dettagli sul gioco

A livello gestionale, la modalità Il mio GM compie un salto di qualità grazie all'aggiunta del multiplayer online, permettendo di portare il proprio show in giro per il mondo e competere contro altri giocatori. Sarà possibile scegliere tra Superstar attuali e Leggende per costruire il roster ideale, gestire le rivalità e guidare il proprio marchio attraverso lunghe stagioni, pianificando strategie e spettacoli per conquistare il pubblico.

The Great Khali

Il roster di WWE 2K25 è tra i più ricchi mai realizzati, con oltre 300 lottatori provenienti da generazioni diverse. Tra i protagonisti spiccano nomi come Seth Rollins, Undertaker, Cody Rhodes, CM Punk, Jade Cargill e molti altri. Per ulteriori approfondimenti dai un'occhiata alla nostra recensione del gioco.